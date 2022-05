La plateforme francilienne de mise en relation entre consultant·e·s freelance dans la tech et grandes entreprises annonce avoir réalisé un tour de table de 6 millions d’euros auprès de Ring Capital pour se développer en Belgique et en Suisse, étendre sa présence dans l’Hexagone auprès des entreprises de taille intermédiaire, et attirer des grands comptes dans l’énergie et les télécoms. Elle répertorie actuellement environ 60.000 professionnel·le·s freelances selon leur domaine de spécialisation, leurs compétences et leurs disponibilités. Le modèle allie des algorithmes de sélection des profils et un accompagnement humain.

Créée en 2016, LeHibou revendique une cinquantaine de salarié·e·s réparti·e·s entre son siège de Boulogne-Billancourt, ses agences de Bordeaux, Lyon, Nantes et Toulouse ainsi que sur l’Ile Maurice. La start-up a atteint un chiffre d’affaires de 31 millions d’euros en 2021, vise près du double (50 à 60 millions d’euros) en 2022 et les 100 millions à la fin 2023. Elle entend recruter 30 personnes d’ici la fin de l’année pour réaliser ses objectifs.

Commentant la levée de fonds, Christophe De Becdelièvre, fondateur et PDG de la jeune pousse, explique le choix de Ring Capital : « Nous avons des valeurs communes. Le fonds se soucie des enjeux de société. » LeHibou indique vouloir protéger les indépendant·e·s et atténuer les biais du recrutement classique.