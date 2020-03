Xerox suspend son OPA sur HP à cause de la pandémie de coronavirus. « Compte tenu de l’escalade de la pandémie de COVID-19, Xerox doit accorder la priorité à la santé et à la sécurité de ses employés, clients, partenaires et affiliés au-delà de toutes autres considérations, y compris sa proposition d’acquérir HP », indique dans un communiqué John Visentin, vice-président et CEO de la société. « Alors que nous surveillons de près les rapports du gouvernement et des responsables des soins de santé à travers le monde et que nous travaillons avec des collègues du secteur des affaires pour minimiser la propagation et l’impact du virus, nous pensons qu’il est prudent de reporter la publication d’exposés supplémentaires, d’entretiens avec les médias et de réunions avec les actionnaires de HP afin que nous puissions consacrer notre temps et nos ressources à la protection des différentes parties prenantes de Xerox contre la pandémie. »

La firme de Norwalk précise par ailleurs qu’elle ne considère pas le recul du marché depuis le lancement de son offre ou les suspensions des cotations face aux dégringolades de Wall Street liées à la crise du coronavirus comme des éléments constitutifs d’une interruption de l’OPA et qu’il en ira de même en cas d’autres perturbations, sauf indication contraire.

En un mois, les actions de Xerox ont perdu près de 33% et celles de HP environ 18% avant de se redresser vendredi de respectivement 3,7% à 24,78 dollars et 3% à 18,10 dollars.

Dans le cadre de son OPA, Xerox propose d’acquérir les actions HP pour 24 dollars en espèces et en actions, et a dressé sa propre liste d’administrateurs afin de remplacer le conseil d’administration de la firme de Palo Alto en cas de réussite de l’opération. HP s’est toujours opposé jusqu’à présent aux offres de Xerox arguant notamment qu’elles sous-estimaient la valeur de la société. En réponse, le constructeur a mis en place un plan permettant à ses actionnaires d’acheter des actions à tarif préférentiel si un groupe ou une personne acquerrait au moins 20% du capital. Il a également promis à ses actionnaires de leur rendre 16 milliards de dollars, notamment sous forme de rachats d’actions, au cours des trois prochains exercices.