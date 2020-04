Affaibli par la déroute du marché causée par la pandémie de coronavirus, Xerox abandonne son OPA hostile sur HP. « La crise sanitaire mondiale actuelle et les turbulences macroéconomiques et de marché provoquées par le Covid-19 ont créé un environnement qui n’est pas propice à la poursuite de l’acquisition de HP Inc par Xerox. En conséquence, nous retirons notre offre d’achat pour acquérir HP et nous ne chercherons plus à proposer notre liste de candidats hautement qualifiés au conseil d’administration de HP », indique la société dans un communiqué. « Bien qu’il soit décevant de franchir cette étape, nous privilégions la santé, la sécurité et le bien-être de nos employés, clients, partenaires et autres parties prenantes, ainsi que notre réponse plus large à la pandémie, au-delà de toutes autres considérations. » Cette décision intervient après que la société de Norwalk ait annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle reportait ses réunions avec les actionnaires de HP pour se concentrer sur la gestion de la pandémie de coronavirus.

C’est une victoire pour le CEO de HP, Enrique Lores, et le conseil d’administration du fabricant qui se sont opposés vigoureusement à l’OPA depuis son lancement en novembre dernier. C’est en revanche une lourde défaite pour le CEO de Xerox John Visentin qui pilotait l’opération, et pour Carl Icahn, qui détient des participations dans les deux entreprises et poussait à leur fusion.

« Il reste des avantages financiers et stratégiques à long terme convaincants de combiner Xerox et HP. Le refus du conseil d’administration de HP de s’engager de manière significative pendant de nombreux mois et ses tactiques dilatoires continues se sont révélés très peu utiles aux actionnaires de HP, qui ont montré un soutien considérable pour la transaction », assure le communiqué.

« HP tient à remercier nos actionnaires, partenaires, clients et employés pour leur contribution et leur soutien continu tout au long de ce processus », répond de son côté la firme de Palo Alto dans un communiqué. Elle indique qu’elle reste fermement déterminée à générer de la valeur pour ses actionnaires. « HP est une entreprise solide avec des positions de leader sur le marché des systèmes personnels, de l’impression, de l’impression 3D et de la fabrication numérique. Nous avons une situation de trésorerie et un bilan sains qui nous permettent de surmonter des défis imprévus tels que la pandémie mondiale qui nous attend, tout en préservant une optionalité stratégique pour l’avenir. »

Les actions Xerox ont perdu plus de la moitié de leur valeur au cours des cinq dernières semaines, tandis que les actions HP ont reculé d’environ 25%.