La fin du support de Windows a 7 dopé les ventes de PC au troisième trimestre. La demande des clients professionnels, stimulée par la migration vers Windows 10 conjuguée aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ont permis au marché de progresser de 3% sur un an. Les livraisons de PC ont ainsi atteint 70,4 millions d’unités fin septembre, entraînant un deuxième trimestre de croissance consécutif.

« Avec des tarifs plus élevés à l’horizon, les fabricants de PC ont de nouveau commencé à augmenter leurs stocks au cours du trimestre. Ce fut toutefois un peu plus compliqué car de nombreux fournisseurs ont été confrontés à des contraintes d’approvisionnement chez Intel, laissant à AMD plus de marge de progression », explique dans un communiqué Jitesh Ubrani, directeur de la recherche Mobile Device Trackers chez IDC. « Les tensions commerciales (avec la Chine) entraînent également des changements dans la chaîne d’approvisionnement, car la plupart des fabricants d’ordinateurs portables sont maintenant prêts à transférer leur production dans d’autres pays d’Asie, tels que Taiwan et le Vietnam »

Pour IDC, la demande des clients professionnels devrait s’accélérer à mesure que les entreprises poursuivent leur migration vers Windows 10. « Le nombre de mois jusqu’à la date de fin du support de Windows 7 peut se compter sur une main. À l’approche du 14 janvier 2020, le marché professionnel devrait être en mesure de digérer les stocks supplémentaires au cours des prochains trimestres. Des contraintes de livraisons risquent d’ailleurs de se faire sentir pendant cette période, de sorte que d’ici la fin de l’année l’abondance actuelle des stocks ne poseront sans doute pas de problème pour les revendeurs », estime Linn Huang, chargée de la recherche Devices & Displays.

Sur un plan régional, dans la zone EMEA le marché des ordinateurs a enregistré une croissance stable au cours du trimestre, avec des performances relativement bonnes pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables. Le dynamisme du marché professionnel a compensé la faiblesse du marché grand public et l’impact négatif de la pénurie de composants.

En Asie/Pacifique (hors Japon), les livraisons ont enregistré une baisse d’une année sur l’autre, toutefois le marché a été au delà des attentes grâce aux ventes en Chine et en Inde qui ont dépassé les prévisions. Le marché canadien a quant à lui enregistré un treizième trimestre de croissance consécutif marqué par une consolidation, les cinq principaux fournisseurs capturant désormais plus de 85% de toutes les expéditions. Au Japon, les marchés professionnel et grand public ont largement dépassé les prévisions sous l’impulsion de la migration de Windows 10 et de l’augmentation de la taxe à la consommation. Les États-Unis ont de leur côté enregistré une faible croissance à un chiffre au troisième trimestre. Enfin , les livraisons en Amérique latine ont été conformes aux prévisions, soit une progression annuelle de 4,1%.

Côté fournisseurs, on notera que près d’un ordinateur sur quatre livré au cours du trimestre provenait de Lenovo ou de l’une de ses filiales, la société occupant à nouveau la première place sur le marché. La forte poussée du fabricant dans la zone EMEA et au Japon, ainsi que sa solideprésence sur le marché professionnel, ont contribué à sa position de leader.

HP se classe juste derrière avec 16,8 millions d’ordinateurs livrés et enregistre la croissance la plus rapide d’une année sur l’autre au sein du Top 5 (+9,3%). Avec 10% de croissance, les PC portables ont dépassé de loin les 4% de progression moyenne du segment.

Apple a rafraîchi ses MacBook Air et Pro qui, profitant de la rentrée scolaire, ont enregistré une croissance de 21%. Dans l’ensemble, la firme de Cupertino ne parvient cependant pas à maintenir une dynamique positive d’une année sur l’autre.

Acer complète ce top 5 tout en enregistrant la plus forte baisse du classement. Le fabricant a été affecté par la pénurie de processeurs Intel, mais reste l’un des acteurs les plus forts dans les segments des ordinateurs de jeux et des Chromebook.