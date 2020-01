Les ventes de PC (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et postes de travail) ont progressé de 5,75% sur un an dans la zone EMEA pour atteindre 20,0 millions d’unités, rapporte IDC. Stimulée par l’actualisation de Windows, la demande des entreprises est restée forte malgré les pénuries de composants, tandis que l’intérêt des consommateurs pour des appareils mobiles aux facteurs de forme plus attrayants a atténué les fortes baisses observées au cours des derniers trimestres.

Si l’on s’en tient à la seule Europe occidentale, le marché a grimpé de 5,4%, la baisse des ventes au grand public (-5,9%) étant compensée par la forte demande des entreprises (+14,1%). « L’intérêt des clients professionnels a assuré aux desktops un quatrième trimestre de croissance consécutive au cours du quatrième trimestre 2019, tiré par la demande soutenue d’actualisation de Windows 10 et par la nécessité de solder les budgets dans le secteur public », commente dans un communiqué Liam Hall, analyste principal de recherche, IDC Western Europe Personal Computing. « La pénurie de processeurs Intel a principalement affecté l’espace des ordinateurs portables. Cependant, les fournisseurs ont pu en grande partie atténuer cet impact grâce à une meilleure gestion des attentes des clients et de la chaîne d’approvisionnement, et en proposant dans la mesure du possible des configurations alternatives. » À l’inverse, du côté des consommateurs, les livraisons de PC ont été particulièrement faibles, les desktops ayant des perspectives de croissance limitées au-delà de la niche des ordinateurs jeux. Les ordinateurs portables ont quant à eux mieux résisté, le grand public continuant de valoriser les jeux, les facteurs de forme attrayants et la portabilité accrue qu’offre ces nouveaux modèles. Il a par ailleurs fallu puiser fans les stocks au troisième trimestre pour répondre à la demande du Black Friday et de Noël, ce qui a eu une incidence sur les livraisons de fin d’année.

Du côté des fournisseurs, la part du trio de tête a continué de croître et représentait 67,7% des livraisons, contre 65,5% au quatrième trimestre 2018.

Avec 28,3% de part de marché (en hausse de 0,4 point sur un an), HP Inc a continué de dominer le marché du PC dans la zone EMEA. Les livraisons ont grimpé de 7,2% sur un an grâce au marché des entreprises.Deuxième du top 5, Lenovo (y compris Fujitsu) affiche une part de marché de 25,5% (en hausse de 1,5 point en glissement annuel). Ici aussi, c’est le marché des entreprises qui permet au fabricant chinois de progresser. Et de se rapprocher du numéro un. Grâce à un 14ème trimestre consécutif de croissance (+7,5%), Dell augmente sa part de marché de 0,2 point pour atteindre 13,8%. Toujours très présent sur le marché des entreprises, le Texan profite d’une bonne croissance des desktops mais aussi des ordinateurs portables. Après quatre trimestres consécutifs de recul, Acer progresse de 1,4% et conserve sa quatrième place avec une part de marché de 7,6% (-0,4 point). Enfin, profitant d’un bond de 14,1% des livraisons, Asus grimpe à la cinquième place avec une part de 7,1% (+0,5 point. Grâce aux solides résultats de ses ordinateurs portables, le fabricant met ainsi fin à 12 trimestres consécutifs de baisse.

