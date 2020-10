Alors que la plupart des pays affrontent une deuxième vague de Covid-19, la poursuite de l’activité économique et la formation en ligne continuent à booster le marché des PC (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et stations de travail). Les livraisons ont ainsi grimpé de 14,6% d’une année sur l’autre pour atteindre 81,3 millions d’unités au troisième trimestre rapporte IDC.

« La demande des consommateurs et des organisations ont quelquefois approché des niveaux records », commente dans un communiqué Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour le Mobile Device Trackers d’IDC . « Les jeux, les Chromebooks et, dans certains cas, les ordinateurs portables cellulaires ont tous été des spots de vente au cours du trimestre. Si le marché n’avait pas été entravé par une pénurie de composants, les livraisons d’ordinateurs portables auraient encore été plus importantes car le marché était insatiable. »

Malheureusement, la pénurie de processeurs, d’écrans et d’autres sous-composants, a pénalisé de nombreux fournisseurs. « L’industrie des PC est entrée dans le troisième trimestre avec un arriéré important de commandes non exécutées », explique Linn Huang, vice-président de la recherche, appareils et écrans chez IDC. « Et il semble que ce trimestre se terminera de la même façon. Étant donné que les pénuries sont davantage dues à un manque de planification commerciale qu’à un problème technique, nous ne prévoyons pas une augmentation soudaine des capacités. Par conséquent, cet arriéré se prolongera probablement en 2021. »

Dans la zone EMEA, les livraisons de PC traditionnels ont enregistré une (forte) croissance à un chiffre au troisième trimestre, la progression des ordinateurs portables ayant compensé la forte baisse des ordinateurs de bureau. Les confinements et reconfinements ont en effet suscité un fort intérêt pour les ordinateurs portables permettant de se divertir, de travailler et d’étudier chez soi. En revanche, les bureaux restant largement fermés, l’intérêt pour les desktops est resté limité.

Parmi les autres marchés, Les Etats-Unis et l’Amérique latine ont enregistré des croissances à deux chiffres. L’Asie/Pacifique (hors Japon), le Japon et le Canada ont également été très actifs.

A l’exception de Dell (-0,8%), tous les fournisseurs du Top 5 affichent des croissances à deux chiffres, Apple (+38,9%) et Acer (+29,3%) se démarquant tout particulièrement.

Top 5 Companies, Worldwide Traditional PC Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q3 2020 (Preliminary results, shipments are in thousands of units) Company 3Q20 Shipments 3Q20 Market Share 3Q19 Shipments 3Q19 Market Share 3Q20/3Q19 Growth 1. Lenovo 19,272 23.7% 17,310 24.4% 11.3% 2. HP Inc. 18,690 23.0% 16,805 23.7% 11.2% 3. Dell Technologies 11,996 14.8% 12,098 17.1% -0.8% 4. Apple 6,890 8.5% 4,959 7.0% 38.9% 5. Acer Group 6,005 7.4% 4,644 6.6% 29.3% Others 18,419 22.7% 15,091 21.3% 22.1% Total 81,272 100.0% 70,907 100.0% 14.6% Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, October 12, 2020

Notes: