Kyndryl, une des filiales d’IBM qui compte environ 90.000 employé·e·s, est en train de licencier du personnel, selon l’agence de presse Bloomberg. Le nombre de personnes concernées n’est pas précisé. Le groupe IBM a lui-même confirmé en janvier dernier vouloir licencier 3.900 personnes tandis, qu’en France, il annonçait un plan social visant à réduire 5% de son effectif en 2023.

Kyndryl annonce cette vague de licenciements après avoir déclaré un chiffre d’affaires trimestriel de 4,3 milliards de dollars, clos le 31 décembre 2022. Cela représente une baisse de 6% par rapport au trimestre précédent.

« Nous éliminons certains postes au niveau mondial – un petit pourcentage – pour devenir plus efficaces et compétitifs », est-il écrit dans une déclaration de la direction de Kyndryl. « Cela s’ajoute au travail de transformation que nous avons entrepris pour rationaliser et simplifier nos processus et nos systèmes. Ces mesures nous permettront de concentrer nos investissements dans des domaines qui profitent directement à nos clients et de positionner Kyndryl en vue d’une croissance rentable ».

Pour mémoire, en novembre dernier, Channelnews s’entretenait avec le président de Kyndryl en France.