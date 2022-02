Kyndryl est désormais partenaire stratégique des trois géants du cloud. Le géant mondial des services gérés finalise sa série d’accords avec le leader du marché AWS. Logiquement, ce dernier obtient le plus haut niveau de certification « Premier Global Alliance Partner », dont seul Microsoft pouvait se prévaloir jusqu’ici. Kyndryl et AWS vont rassembler leur expertise, leurs compétences et leurs ressources mondiales respectives pour aider les clients à transformer leurs activités grâce à des services et des solutions cloud d’entreprise. Kyndryl prévoit même de créer avec AWS sa propre infrastructure interne dans le cloud.

Au niveau organisationnel, les deux entreprises vont établir un centre d’excellence cloud. Son rôle sera de délivrer les solutions et services mais aussi de développer une pratique AWS mondiale afin d’offrir une expérience client de premier ordre et d’optimiser les parcours de migrations vers le cloud d’AWS. Kyndryl et AWS vont également s’appuyer sur leur partenariat respectif avec VMware pour fournir une expertise dédiée à travers un accélérateur « VMware Accelerator for AWS ». L’objectif est de faciliter la migration des nombreux clients de Kyndryl qui utilisent VMware sur site. Le dernier point de l’accord prévoit un investissement massif dans la qualification de ses équipes avec la volonté de former plus de 10 000 professionnels Kyndryl à un large éventail de compétences AWS.

Martin Schroeter, le PDG de Kyndryl promet « un niveau sans précédent de connaissances et d’innovation » pour « aider les entreprises à se moderniser, à innover et à être compétitives ».

« Ensemble, nous nous engageons à éduquer, responsabiliser et habiliter des milliers de praticiens certifiés AWS et à développer des solutions conjointes qui accéléreront les parcours des clients et les aideront à innover sur le premier cloud au monde », ajoute Adam Selipsky le PDG d’AWS.

Quelques mois seulement après sa scission, Kyndryl peut se prévaloir d’un écosystème déjà dense de partenaires stratégiques. Avec les trois leaders du cloud public AWS, Microsoft et Google mais aussi avec d’autres champions technologiques tels que VMware, Pure Storage ou encore Nokia. Cette stratégie partenariale est indispensable pour développer une expertise tous azimuts, maintenant qu’il est libéré du carcan d’IBM. Et cet écosystème renforcé est un solide levier pour mieux accompagner ses clients dans leurs projets de transformation digitale. C’est une phase d’investissement qui prendra du temps mais avec laquelle Kyndryl espère retrouver une vraie dynamique de croissance dans les prochaines années.