Seulement une semaine après avoir coupé le cordon avec IBM et comme pour affirmer sa nouvelle liberté de manœuvre technologique et stratégique, Kyndryl a annoncé son premier grand partenariat de l’après scission. Le plus grand fournisseur de services d’infrastructures informatique au monde va joindre ses forces à Microsoft pour exploiter toutes les opportunités autour de son cloud. Un accord qui selon les deux sociétés, leur apporte des opportunités de revenus supplémentaires de plusieurs milliards de dollars.

Ensemble, elles mettront sur le marché « des solutions de pointe basées sur le cloud Microsoft qui accéléreront l’adoption du cloud hybride, moderniseront les applications et les processus, prendront en charge les charges de travail critiques et permettront aux clients d’offrir des expériences de travail modernes », font-elles valoir dans leur communiqué.

« En tant qu’entreprise indépendante, nous investissons dans notre écosystème de partenaires pour soutenir le succès de nos clients, et nous nous concentrons sur l’expansion de nos opportunités de marché dans les domaines du cloud, des données, de la sécurité et de l’automatisation intelligente », a déclaré Martin Schroeter, président et chef de la direction de Kyndryl. « Dans cette relation historique avec Microsoft, Kyndryl associe notre expertise approfondie dans les systèmes informatiques critiques aux avantages de Microsoft Cloud pour être au cœur du progrès de nos clients mondiaux. »

Microsoft entre dans l’histoire de Kyndryl comme son « Premier Global Alliance Partner », ce qui lui ouvre plus largement les portes du marché des services gérés, évalué à 500 milliards de dollars.

« Nous sommes impatients de nous associer à Kyndryl pour servir nos clients communs, en nous appuyant sur son expertise et sa compréhension des systèmes informatiques critiques, ainsi que sur ses relations approfondies avec les entreprises du monde entier », a ajouté Satya Nadella, le PDG de Microsoft.

Pour sceller leur alliance, Kyndryl et Microsoft annoncent qu’ils vont lancer un nouveau laboratoire de co-innovation pour créer et déployer plus rapidement sur le marché de nouvelles solutions cloud. Par ailleurs, le géant de Redmond va créer « L’Université Kyndryl pour Microsoft » pour renforcer l’expertise technique des équipes du fournisseur de services, qui emploie 88 000 personnes dans le monde.

« C’est un partenariat historique pour Kyndryl », a commenté dans une interview à SDxCentral Stephen Leonard, le responsable des partenariats et des alliances de Kyndryl, en précisant que l’accord n’était pas limité à Azure mais englobait toute la « pile » de solutions, notamment des services comme Teams et Viva. Par ailleurs, il a laissé entendre que ce d’autres annonces devraient suivre. « Nous ne pensons pas avoir caché que nous voulions travailler avec les autres hyperscalers clés », a-t-il affirmé. Reste à voir si d’autres partenaires se hisseront à un niveau aussi élevé que celui de Microsoft.