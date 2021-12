Quelques semaines après sa séparation avec IBM, Kyndryl continue d’enchainer les partenariats stratégiques. Cette fois, c’est avec Google que le géant des services d’infrastructure gérés annonce une alliance mondiale. Les deux partenaires vont mettre en commun leur expertise pour aider les clients à exécuter leurs systèmes d’entreprise les plus critiques sur l’infrastructure mondiale de Google Cloud.

Pour les équipes de Kyndryl qui étaient focalisées avant la scission sur la migration des systèmes d’IBM vers le cloud IBM, prendre le virage du multi-cloud impose une montée en compétences. Reconnu comme partenaire Google Cloud Premier, Kyndryl met en place une « Google Cloud Academy for Kyndryl » qui se concentrera sur le développement de capacités pour accélérer le déplacement des charges de travail critiques vers Google Cloud. Kyndryl avait annoncée la mise en place d’un dispositif similaire lors de l’annonce de son partenariat avec Microsoft en novembre.

Interrogé par nos confrères américains de CRN, Stephen Leonard, responsable mondial des alliances et des partenariats chez Kyndryl a précisé que ce partenariat se traduirait par la certification de 5000 des 80 000 personnels techniques de Kyndryl, dont environ 1000 avant la fin de l’année. « Nous investissons notre temps. Ils investissent dans l’éducation, ils vont nous éduquer à aller plus loin et plus profondément que nous ne le faisons aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Le partenariat portera notamment sur les plans de prise en charge de SAP sur Google Cloud, l’informatique en périphérie et les solutions sectorielles pour les services financiers, autant de domaines dans lesquels Kyndryl excelle et sur lesquels Google souhaite renforcer ses positions.

« Nous sommes ravis de nous associer à Google Cloud et nous sommes impatients de travailler ensemble pour aider les clients à accélérer leurs ambitieux plans de transformation numérique », a déclaré Martin Schroeter,PDG et président de Kyndryl dans le communiqué du groupe.

« La mise en commun de l’infrastructure mondiale et de la technologie de pointe de Google Cloud en matière d’IA, d’apprentissage automatique et d’analyse avec le plus grand fournisseur mondial de services gérés et de services informatiques accélérera la capacité des entreprises mondiales à lancer de nouvelles entreprises numériques et à fournir leurs charges de travail les plus critiques dans un environnement cloud », a commenté Thomas Kurian, PDG de Google Cloud

Maintenant que Kyndryl est devenu un partenaire de premier plan de Microsoft et Google, respectivement numéro 2 et numéro 3 du marché des infrastructures cloud, les regards se tournent désormais vers le leader du marché AWS. « Avec AWS, nous ne sommes ni l’un ni l’autre au plus haut niveau [de certification] mutuellement parce que nous travaillons toujours sur les investissements et les domaines dans lesquels nous allons travailler ensemble », a déclaré Stephen Leonard à nos confrères américains de CIO, laissant entendre qu’un partenariat est bel et bien en préparation.

Kyndryl a ces dernières semaines annoncé sa certification SAP sur les opérations cloud et un partenariat technologique avec WMware. Il vient par ailleurs d’annoncer un accord stratégique avec le spécialiste de la défense et de l’aérospatial Raytheon Technologies pour fournir une plateforme de cloud hybride et réduire l’empreinte environnemental de son centre de données de 60%.