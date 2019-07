Dans un communiqué publié ce jour, Kosc Telecom a fait état de ses déploiements de prises fibre au 30 juin 2019 et de ses ambitions à l’horizon 2022. Kosc revendique ainsi à ce jour 9 millions de prises via les réseaux fibre installés et 4,5 millions de prises disponibles via le réseau fibre dédiée Kosc Telecom.

Les déploiements vont se poursuivre au rythme de 3 millions de prises par an pour atteindre l’objectif de 17 millions de prises via les réseaux fibre installés en 2022 et 12 millions de prises via son réseau dédié. Trois millions de prises seront également ajoutées dans les trois années à venir grâce au déploiement de 300 nœuds de raccordements optique (NRO) en Zone AMII qui pourront également être mobilisées pour la fibre dédiée.

En tout, Kosc Telecom s’est fixé pour objectif de mettre à la disposition de ses clients opérateurs 20 millions de prises fibre ((FttH et fibre dédiée) éligibles à des offres professionnelles avec garanties de service, d’ici fin 2020. Et dans le cadre du programme de dégroupage FttO en cours, l’opérateur prévoit de couvrir 80% des 5 millions de prises de la Zone Très Dense (ZTD) avec son offre de services professionnelle.