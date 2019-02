Promesse tenue pour l’opérateur d’offres de gros pour les entreprises Kosc Télécom. Conformément à ce qu’il avait annoncé en mars 2018, son réseau fibre optique est aujourd’hui déployé à l’échelle nationale et comprend 8 millions de prises raccordables en fibre mutualisée (fibre professionnelle). Un réseau qui implique sa présence dans 470 nœuds de raccordement optiques (NRO) et dans une cinquantaine de datacenters. L’opérateur table sur 4 millions de prises raccordables supplémentaires d’ici à la fin de l’année en tenant compte de l’accroissement programmé des prises dans les zones qu’il couvre déjà et des nouveaux NRO qu’il a prévu d’ouvrir.

En revanche, du côté des commandes et des installations de prises, Kosc n’en est encore qu’aux prémisses, comme le reconnaît Antoine Fournier, directeur général de Kosc Telecom. « Nous ne sommes véritablement en mesure de prendre les commandes à un rythme industriel que depuis octobre », explique-t-il. Après quatre mois d’exploitation effective donc, les compteurs de Kosc affichent à peine de 3.000 commandes cumulées et 1.000 lignes livrées.

Mais Antoine Fournier se montre confiant : « nous avons 40 clients référencés – un nombre au-delà de nos espérances et nous avons dépassé les 1000 prises de commandes par mois depuis décembre ». Et cela va accélérer, annonce-t-il Rien d’anormal non plus du côté des déploiements des prises. Le délai contractuel entre la commande et son installation est de 60 jours pour laisser le temps de construire les derniers mètres de ligne du fourreau à la prise. Si 60% des lignes sont opérationnelles à l’issue du premier rendez-vous – qui intervient en moyenne dans les deux ou trois semaines suivant la commande – dans 40% des cas il faut au moins une intervention supplémentaire et parfois des travaux d’adaptation complémentaires.

Du coup, Kosc n’a quasiment enregistré aucun revenu sur cette activité en 2018. Mais Antoine Fournier estime que le rythme actuel des commandes est cohérent avec son objectif de 100.000 prises déployées à un horizon de trois à cinq ans.

2019 sera donc l’année de sa montée en puissance sur la fibre professionnelle mais aussi celle de l’ouverture de son offre de fibre avec garanties (dite fibre entreprise). Une offre incontournable pour l’opérateur et ses clients. Ces lignes offrant des garanties de débit et de temps de rétablissement sont en effet appelées à succéder aux lignes SDSL actuelles tout comme la fibre professionnelle succède à l’ADSL. Or, si elles ne représentent que 20% des volumes, les offres entreprises avec garanties pèsent 50% des revenus des opérateurs, beaucoup d’entreprises panachant les deux types d’offres en fonction du niveau d’importance de leurs différents sites.

Kosc ne revendique actuellement que 3 millions de prises raccordables en fibre entreprise avec garanties mais il espère atteindre 10 millions de prises potentielles d’ici à la fin de l’année en s’ouvrant à d’autres fournisseurs qu’Orange – son unique fournisseur actuel. Surtout l’opérateur espère ouvrir la commercialisation de ces offres d’ici au printemps.