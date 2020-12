Paul Le Dantec succède à Antoine Fournier au poste de directeur général de Kosc, a annoncé l’opérateur de gros dans un communiqué.

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur (CNAM), d’un master 2 à l’INT et Télécom Lille, et d’un Executive MBA à HEC Paris, Paul Le Dantec, 44 ans, a passé plus de 20 ans chez Orange où il était jusqu’à présent directeur de l’aménagement numérique du territoire au sein du secrétariat général du Groupe. Auparavant, il avait été responsable du déploiement mobile Orange Ile de France (2005-2012), et directeur technique avant-vente RIP (2012-2017).

Il est chargé de poursuivre le déploiement de Kosc en développant un réseau FTTO et en portant sa couverture fibre à 100% du marché entreprises. Pour cela, il puisera dans les plus de 100 M€ d’investissements que son nouvel actionnaire Altitude Infrastructure a promis d’injecter.