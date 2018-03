Ilijana Vavan occupe depuis janvier 2018 le poste de directrice générale Europe chez Kaspersky Lab. Jusque-là en charge de la direction des ventes HCM (Human Capital Management) chez Oracle, elle apporte près de 25 années d’expérience de haut niveau au sein du secteur informatique, dans des fonctions commerciales, managériales et techniques. Désormais responsable de la stratégie commerciale et du développement des ventes en Europe, elle a pour mission officielle de poursuivre la croissance de l’éditeur sur les segments du B2C, du numérique et de la cybersécurité des entreprises.

Ilijana Vavan a une forte expertise dans les domaines de la sécurité informatique, le SaaS et le cloud ainsi que dans les logiciels applicatifs d’entreprise et l’Internet des objets (IoT). Avant d’être en poste en poste chez Oracle, elle a occupé d’autres postes de direction au sein de Kontron, Saba Software, Juniper Networks, mais également chez Kaspersky Lab de 2010 à 2012 où elle était directrice générale pour l’Europe de l’Ouest. C’est donc en quelque sorte pour elle un retour au bercail. Auparavant, de 1998 à 2009 elle a exercé diverses fonctions chez Microsoft, dont celle de responsable de la stratégie de l’éditeur auprès des grandes entreprises et des partenaires en Europe centrale et orientale.

Ilijana Vavan est diplômée d’un Master en informatique de l’Université technique de Twente aux Pays-Bas.

« Grâce à la riche expérience d’Ilijana en matière de ventes dans l’informatique, à son dynamisme et à sa passion, nous sommes convaincus qu’elle va nous aider à nous développer encore plus en Europe, en nouant des relations plus fortes et fructueuses avec nos clients et partenaires », explique dans un communiqué Alexander Moiseev, Chief Business Officer de l’éditeur russe d’antivirus.

Démentant les propos de certaines autorités américaines qui accusent l’éditeur de travailler pour le FSB, principal successeur du KGB, le CEO et fondateur de Kaspersky, Eugen Kaspersky, avait estimé en novembre dernier que ces accusations auraient un impact négatif sur son activité. Il s’attendait notamment à l’absence de croissance sur le Vieux Continent. Un défi que devra relever Ilijana Vavan.