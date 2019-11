Juniper Networks a repensé son programme mondial de partenaires afin que ceux-ci se concentrent davantage sur les logiciels afin de générer des revenus récurrents et moins sur les ventes de matériel rapporte CRN. Dans ce but, la firme de Sunnyvale a introduit de nouvelles spécialisations et de nouvelles incitations financières et annoncé la refonte de son portail de partenaires.

« Nous construisons l’infrastructure pour faciliter la transition en douceur vers des services liés au cloud et un modèle commercial récurrent, et nous travaillons avec nos partenaires pour le faire en prenant en compte leurs commentaires et leurs besoins », indique Helda Lopes, responsable mondiale des programmes de partenariat et du marketing dans un courrier électronique transmis à nos confrères.

Présenté lundi à l’occasion du sommet NXTWORK 2019 Americas dédié au channel qui se déroule à Las Vegas, le programme Juniper Partner Advantage 2020 devrait selon la société simplifier la manière dont les fournisseurs de solutions développent leurs activités et bénéficient du support dans la conquête de nouveaux contrats.

En mars dernier, Juniper a fait l’acquistion de Mist Systems, une start-up spécialisée dans la mise en réseau gérée par de l’intelligence artificielle. Elle a donc développé une nouvelle compétence Juniper-Mist qui devrait permettre aux partenaires de vendre des solutions d’IA chez leurs clients. Pour les aider à générer des revenus récurrents, Juniper a également introduit de nouvelles spécialisations SaaS et Managed Services. « Nous améliorons nos programmes de récompenses afin de permettre aux partenaires d’obtenir des primes supplémentaires au fur et à mesure qu’ils se spécialisent », explique Helda Lopes.

De nouveaux programmes d’incitations financières ont par ailleurs été créés afin d’aider les partenaires qui co-investissent avec Juniper pour développer leurs activités.

Afin de simplifier les processus de partenariat, Juniper a également introduit une toute nouvelle plateforme de gestion de la relation client. On y trouve un programme d’accueil des nouveaux partenaires, la gestion quotidienne des activités, la gestion des contacts, ainsi que le contrôle en temps réel de la conformité des opérations et le niveau de récompense.

Au sein de la plateforme, les partenaires trouveront un nouveau portail qui leur permettra d’accéder à des fonds de développement du marché ainsi qu’à des formations.