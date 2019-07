Google a lancé le 1er juillet son nouveau programme partenaire Google Cloud Partner Advantage. Il regroupe 16 anciens programmes partenaires sous un même toit avec la volonté d’enrichir le channel a expliqué à CRN Nina Harding, responsable de la stratégie et des programmes mondiaux pour les partenaires.

Le programme, développé avec l’aide d’IDC, est axé sur six domaines – les services financiers, la santé, la vente au détail, la fabrication, le secteur public et les communications, médias et divertissement. Il se concentre sur cinq types de solutions : infrastructure, gestion de données, business analytics, applications packagées, productivité et transformation du travail.

« Il y a un seul point d’entrée dans le programme au lieu de ces différents points d’engagement », a indiqué à nos confrères Nina Harding. « Les principes de base du programme visent vraiment à créer une approche simplifiée du partenariat, permettant aux partenaires de se différencier envers les clients. »

Des conseillers seront assignés à chaque partenaire. « Nous avons éliminé les frictions, simplifié les contrats et les engagements, et nous avons un conseiller partenaire unique qui vous guidera à travers tout cela », a encore précisé Nina Harding. La firme de Mountain View introduit par ailleurs de nouvelles expertises basées sur les produits / technologies, les charges de travail prioritaires et l’industrie.

Le programme repose sur trois modèles d’engagement. Le premier est destiné aux partenaires qui souhaitent vendre l’offre ou l’intégrer à son portefeuille produit. Le deuxième s’adresse aux partenaires qui fournissent des services de conseil et d’intégration, transforment et/ou gèrent des applications et des charges de travail client, ou encore dispensent une formation autorisée par Google Cloud. Enfin, le troisième modèle concerne les partenaires concentrés sur le développement de leur propre produit et son exécution sur Google Cloud Platform, le développement d’une extension pour un produit Google Cloud ou encore l’intégration de leur solution à un produit Google Cloud.

La firme de Montain View a par ailleurs collaboré avec Salesforce et Deloitte Consulting sur un nouveau portail Google Advantage. « Le nouveau portail rassemblera de manière très simplifiée toutes les informations sur leur partenariat et apportera une grande transparence sur leur situation actuelle et les prochaines étapes à franchir pour développer leur partenariat », indique Nina Harding. « Cela prendra également en compte toutes les procédures dont ils ont besoin, telles que l’enregistrement et le référencement des transactions. Ils pourront voir toutes les opportunités qui s’offrent à eux à travers une même console, sur un même portail. »

Les partenaires peuvent désormais acquérir des expertises (niveau inférieur aux spécialisations) en démontrant le succès de leurs clients dans différents domaines : produits / technologies, charges de travail et secteurs verticaux, ou encore en détenant au moins deux certifications.

Du côté des spécialisations, les choses évoluent aussi. L’obtention d’une spécialisation requière désormais quatre références techniques acquises dans un domaine par les employés d’un partenaire, trois témoignages de clients reconnaissant que la technologie Google et les services du partenaire répondent à un besoin commercial, deux engagements du client illustrant l’approche documentée du partenaire en matière de conception, de construction et de mise en œuvre, et enfin un business plan démontrant la capacité et l’investissement du partenaire dans le domaine de la spécialisation.

Les spécialisations actuelles en matière de services concernent le développement d’applications, la migration dans le cloud, l’analyse de données, l’éducation (développement professionnel et voies de progrès), l’infrastructure, l’internet des objets, la géolocalisation, l’apprentissage automatique, l’analyse marketing, la sécurité et la transformation du travail (déploiement de G Suite). Les spécialisations en matière de formation concernent l’analyse de données, l’infrastructure et la sécurité.