Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises IT doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de déconfinement. Comment vont-elles aborder la sortie de crise ? Le témoignage de Jean-Benoît Nonque, vice-président Europe du Sud d’Ivanti.

Channelnews : Quand pensez-vous que votre entreprise Ivanti pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

Jean-Benoît Nonque : Les dernières semaines nous ont montré qu’il était possible de maintenir notre activité proche de 100% alors que nous étions tous en télétravail. Et cela, grâce aux équipes qui ont repensé l’ensemble de nos processus de services aux clients. Cela étant, la promiscuité de certains de nos collaborateurs qui ne disposent pas forcément tous d’un lieu de vie adapté pour le « Home Office » peut créer des tensions et de la fatigue supplémentaire. Le 11 mai ne sonnera donc pas le retour de « transhumance » pour nous tous, mais certainement une possibilité de retrouver un lieu de travail adapté pour la minorité qui éprouve des difficultés.

Channelnews : Sur quelles activités misez-vous en priorité en sortie de confinement ?

Jean-Benoît Nonque : Notre plan de travail pour les semaines à venir est basé sur une capacité à fonctionner en mode 100% télétravail, jusque fin août 2020. Le déconfinement pourra nous permettre de répondre à des besoins impérieux de présence physique, notamment pour nos équipes de consulting sur certaines opérations nécessitant l’accès aux serveurs de nos clients.

Channelnews : Vous attendez-vous à devoir réduire la voilure par rapport à l’avant-Covid ?

Jean-Benoît Nonque : C’est en effet ce que nous avions initialement pensé, mais force est de constater qu’en tant que leader sur les solutions de gestion de postes, nous sommes très sollicités pour notre expertise sur la gestion et la sécurisation des postes distants.

Channelnews : Quelles initiatives envisagez-vous pour soutenir l’activité de votre société dans un environnement économique profondément dégradé ?

Jean-Benoît Nonque : Notre événement « Interchange » prévu en juin dans 4 villes de France, sous forme présentielle, a été reporté à octobre 2020, et nous proposons à nos clients un événement virtuel, le 4 juin 2020, qui leur permettra de connaître nos nouveautés mais aussi de mieux appréhender comment Ivanti peut les aider à gérer les changements induits par la crise du Covid-19.

Channelnews : Constatez-vous des défauts de paiement ou des allongements des délais de paiement de la part des clients ? Si oui quels sont les typologies de clients et les secteurs les plus problématiques et comment envisagez-vous de vous en prémunir ?

Jean-Benoît Nonque : Certains secteurs de l’économie souffrent beaucoup et nous souhaitions pouvoir les accompagner dans leur adaptation au télétravail, sans que cela représente des coûts supplémentaires. C’est pourquoi, nous proposons la gratuité de certaines de nos solutions jusqu’en octobre 2020.

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

Jean-Benoît Nonque : Non.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

Jean-Benoît Nonque : D’une part, le déconfinement ne signera pas la fin du télétravail, et de nombreuses sociétés doivent encore se mettre en conformité et assurer la sécurité de ce réseau étendu. D’autre part, ce sera également l’occasion pour certaines de revoir le coût de possession de certaines applications, mises en œuvre il y a plusieurs années et pour lesquelles d’autres alternatives existent aujourd’hui, notamment dans le domaine de l’ITSM.

Témoignage recueilli par courriel le 27 avril 2020