Le prėsident d’Inmac Wstore, Jacques Théfo, va passer la main en date du 1er octobre. C’est ce que vient d’annoncer Bechtle, la maison mère du revendeur informatique. La direction de l’entreprise reviendra à cette date au duo Isabelle Allegaert, qui occupait jusqu’à présent le poste de directrice marketing, et Laurent Courteaud, directeur commercial. C’est ce dernier qui assurera la fonction de président en tant que primus inter pares (sans les pouvoirs directs).

Jacques Théfo, 63 ans, est à la tête d’Inmac WStore depuis 2010, suite à son rachat par son concurrent Misco, dont Jacques Théfo était le directeur général depuis 2006 et l’un des dirigeants depuis le début des années 90.

Isabelle Allegaert, est présente dans la société depuis 12 ans et Laurent Courteaud depuis 20 ans.

Inmac Wstore compte actuellement 500 collaborateurs réalisant un chiffre d’affaires de 477 millions d’euros et compte parmi les principales sociétés de distribution et de services IT en France.