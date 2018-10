La marque Misco va disparaître du marché français révèle Channelnomics. C‘est la conséquence du rachat par Bechtle d’Inmac Wstore à l’Américain Systemax. Depuis cette acquisition, le revendeur informatique français poursuit ses activités sous son nom mais aussi sous celui de Misco, la maison-mère de Systemax.

Le retrait de la marque est justifié par des raisons juridiques mais aussi par la mauvaise image de Misco après son effondrement sur le marché européen qui a suivi la faillite de Misco UK. C’est ce qu’a expliqué à nos confrères le président d’Inmac Wstore, Jacques Théfo.

« Nous n’avons pas encore fixé de date mais un jour nous l’abandonneront. D’un point de vue légal, après un changement de propriétaire, nous avons deux ans pour le faire. Mais c’est aussi à cause de la mauvaise image qu’a Misco d’un point de vue européen. Un jour nous conserverons uniquement Inmac Wstore », a expliqué le dirigeant.

Depuis quelques années, Systemax s’est éloigné progressivement de la vente de produits informatiques pour se tourner vers les équipements industriels. Le groupe a vendu ses activités informatiques allemandes au revendeur local Cancom en 2016, puis ses autres filiales européennes à Hilco Capital et Alan Cantwell l’année suivante. Toutefois, Systemax a conservé ses activités françaises, rentables, jusqu’à la cession de cet été à Bechtle.

Jacques Théfo se dit heureux de faire partie d’un groupe qui a une bonne image à l’international. « Le problème avec Systemax était que nous n’étions plus une grande entreprise dans l’IT, excepté en France. Nous avons réalisé 420 millions d’euros l’année dernière. Ce n’est donc pas une petite entreprise, mais une grande comparé à SCC. » Il a encore indiqué qu’il n’était plus possible de travailler sur le marché européen avec les gros clients de l’enseigne, une situation qui a changé avec Bechtle qui, outre ses filiales sur le Vieux Continent, possède en Allemagne une équipe dédiée à l’international. Les clients français pourront par ailleurs en cas de besoin s’adresser aux autres filiales du groupe, notamment à Comsoft, spécialisée dans les logiciels.

Inmac Wstore, conserve son indépendance et son équipe de direction. « Nous sommes heureux chez Bechtle. ​​Ils sont sur notre marché, ils sont bien connus, ils sont en sécurité d’un point de vue financier et ils ont une approche qui consiste à ne pas « casser le jouet ». »