Annoncée au début de l’été, l’acquisition d’Inmac Wstore par Bechtle a pris effet au 1er septembre, après que les représentants du personnel français d’Inmac Wstore ont validé à l’unanimité la vente de l’entreprise en juillet et que Bechtle a obtenu l’approbation des autorités françaises, a annoncé Bechtle mardi dernier dans un communiqué. En 2017, Inmac Wstore a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 420 millions d’euros et emploie plus de 400 collaborateurs. Bechtle revendique désormais faire partie du top 5 des sociétés IT en France. Bechtle précise qu’Inmac Wstore reste dirigé dans sa structure actuelle par l’équipe de direction établie autour de Jacques Théfo.