Channelnews a rencontré Frédéric Courtet, directeur commercial de l’intégrateur franc-comtois Adeo sur le salon IT Partners 2019. Il a été question de l’actualité d’Adeo et de ses perspectives 2019.

Frédéric Courtet explique ainsi mettre actuellement l’accent sur les services managés. Il développe ainsi des offres de sécurité – qui est l’un de ses domaines d’expertise historique – en mode MSP, notamment autour des solutions de ses partenaires Sophos, Kaspersky et Mail in Black. Adeo est également partenaire Office 365 et décline l’offre Sage en mode MSP. Les services managés représentent 20% des revenus de la société.

Frédéric Courtet détaille également les efforts entrepris par son entreprise pour attirer de nouveaux profils. Efforts récompensés : ses fiches de recrutement détaillées lui ont permis de doper ses embauches dans une région où c’est particulièrement compliqué.

Enfin, Fédéric Courtet évoque le processus de certification qualité dans lequel s’est lancée son entreprise. Une démarche qui devrait aboutir avant l’été.