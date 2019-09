Adeo Informatique change de mains. L’ex-Neyrial 25, qui avait pris son indépendance lors de l’éclatement du groupe Neyrial Grand-Est en 2011, passe sous le contrôle du groupe Xefi. Société de distribution et de services de 30 personnes, Adeo est implantée à Besançon et à Dijon, et a réalisé 6 M€ de chiffre d’affaires en 2018 dont environ 35% en services.

Pour son patron Frédéric Huguet, c’est l’opportunité de se lancer dans de nouveaux projets après plus de 20 ans dans l’informatique. Pour Xefi, c’est l’occasion de renforcer sa couverture en région Bourgogne-Franche Comté, et notamment à Besançon, où le groupe n’était représenté que par une franchise employant cinq personnes.

En revanche, Xefi est bien implanté à Dole (suite au rachat de Germond en 2016 qui réalise 5 M€ de CA annuel avec une vingtaine de collaborateurs) ; à Lons-le-Saunier (suite au rachat de Perono, qui pèse près de 5 M€) et à Saint-Claude (via une franchise réalisant près d’un million d’euros de chiffre d’affaires). Le groupe est également à Dijon via une agence en propre spécialisée en impression.

Xefi entend faire grossir rapidement les revenus d’Adeo via le développement d’une activité impression et le relai des offres cloud du groupe. Si le départ de Frédéric Huguet est acté, les équipes devraient être confortées dans leurs missions, Sacha Rosenthal saluant leur compétence et la rentabilité de la société. Seul changement annoncé : le non-renouvellement de son adhésion au groupe Séquence, que la société avait rejoint il y a quatre ans.

C’est la quatrième acquisition de Xefi cette année, après celles de Novelane/Ecolaser, Compufirst et un fournisseur de solutions d’impression, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée.