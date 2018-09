Spie France, via ses deux filiales Spie ICS et Spie Industrie & Tertiaire, annonce la signature d’un accord de partenariat avec l’IoT Valley, qui regroupe une quarantaine d’entreprise dédiées à l’internet des objets dont Sigfox (opérateur déjà partenaire de Spie ICS).

Immédiatement opérationnel, ce partenariat permet à Spie de proposer à ses clients des solutions IoT pour répondre aux besoins de leurs utilisateurs finaux (clients, collaborateurs, usagers, etc.).

Désormais, les deux filiales du groupe auront accès au « Connected Camp », accélérateur de start-ups spécialisé dans l’IoT qui accompagne les projets jusqu’à la phase d’industrialisation et aux premiers contrats B2B. De même, elles seront activement impliquées en tant que partenaires lors des événements organisés régulièrement par l’IoT Valley dont l’Innovation Day (journée de l’innovation.

« Cet accord est une excellente opportunité pour renforcer notre démarche d’innovation au contact des start-ups de l’IoT, et d’enrichir notre relation clients, grands comptes et partenaires, en portant cette innovation au cœur de leurs projets, » explique dans un communiqué Laurent Gilardino, directeur d’activités tertiaire et logement Sud-Ouest de Spie Industrie & Tertiaire – division Tertiaire.