D’ici la fin de l’année, Intel va fusionner ses différents programmes partenaires (Intel Technology Provider, Intel Cloud Insider et Intel IoT Solutions Alliance) au sein de l’Intel Partner Alliance. Le fondeur respecte ainsi une promesse faite lors du lancement de cette dernière en mars 2019.

Les partenaires n’auront ainsi plus besoin de se connecter à plusieurs services pour se tenir au courant des dernières informations de la société a expliqué Eric Thompson, directeur général d’Intel pour l’activation des partenaires mondiaux, à CRN qui rapporte l’information.

« Aujourd’hui, nos partenaires peuvent participer à un ou même jusqu’à trois programmes de partenaires totalement différents, ce qui a provoqué beaucoup de commentaires de la part de ces partenaires. Cela rend les choses compliquées », a-t-il déclaré.

D’ici la fin de l’année, Intel va fusionner ses différents programmes partenaires (Intel Technology Provider, Intel Cloud Insider et Intel IoT Solutions Alliance) au sein de l’Intel Partner Alliance. Le fondeur respecte ainsi une promesse faite lors du lancement de l’Intel Partner Alliance en mars 2019.

Les partenaires n’auront plus besoin de se connecter à plusieurs services pour se tenir au courant des dernières informations de la société a expliqué Eric Thompson, directeur général d’Intel pour l’activation des partenaires mondiaux, à CRN qui rapporte l’information. « Aujourd’hui, nos partenaires peuvent participer à un ou même jusqu’à trois programmes de partenaires totalement différents, ce qui a provoqué beaucoup de commentaires de ces partenaires. Cela rend les choses compliquées », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi, l’une des choses les plus importantes que nous voulons faire est de faciliter considérablement l’engagement des partenaires et d’ouvrir de nouvelles portes qui leur permettront de grandir avec nous alors que nous progressons dans certains de ces nouveaux domaines centrés sur les données, plutôt que de forcer ces partenaires à s’inscrire à plusieurs programmes parallèles. »

Intel a pour objectif de s’appuyer sur l’intelligence artificielle, sur de nouveaux types de partenaires et sur de nouvelles spécialités pour fournir aux revendeurs un contenu personnalisé « au bon moment », qu’il s’agisse de cours, de produits ou d’incitations financières.

Lancés à l’automne, les deux principaux outils de la future Intel Partner Alliance connaissent un véritable succès a encore expliqué Eric Thompson. Plus de 15.000 partenaires suivent ainsi plus de 200.000 cours et complètent 1.000 compétences à l’Intel Partner University, tandis que sur l’Intel Solutions Marketplace, les partenaires ont mis en place plus de 1.000 vitrines, proposant plus de 5.000 solutions, allant de l’IoT au datacenter.

Ces deux outils feront l’objet d’améliorations d’ici la fin de l’année. De nouveaux services SaaS et services gérés basés sur la plateforme vPro d’Intel s’ajouteront aux compétences. De son côté, l’Intel Solutions Marketplace sera enrichie avec l’apport de nouveaux partenaires et de nouveaux types de solutions. « Nous enrichissons Solutions Marketplaces pour permettre aux partenaires de trouver très rapidement un pair dans l’écosystème et sur le marché avec lesquels ils pourraient avoir besoin de travailler pour répondre à certaines demandes de plus en plus complexes de leurs clients finaux », a précisé Eric Thompson.

La firme de Santa Clara souhaite par ailleurs encourager les partenariats avec les ODM, pour apporter sur la place de marché de nouvelles plateformes orientées channel. Les partenaires qui s’adresseront à ces ODM pourront ainsi gagner des points supplémentaires.