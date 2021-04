John Kalvin est responsable de la stratégie et des programmes de partenariat de la société basée à Santa Clara (Californie) depuis décembre 2020. Auparavant, il était à la tête des ventes mondiales aux consommateurs, toujours chez Intel. A l’occasion d’un entretien accordé à CRN, il fait part de « la nouvelle énergie » insufflée par Pat Gelsinger et comment les partenaires peuvent en tirer parti.

En ce début 2021, Intel a fusionné ses différents programmes (Intel Technology Provider, Intel Cloud Insider et Intel IoT Solutions Alliance) au sein d’une unique Intel Partner Alliance pour simplifier la vie de ses partenaires. John Kalvin est également en charge de l’extension des opérations de support client dans le monde entier.

Face à la forte concurrence d’AMD et de Nvidia, le nouveau patron du Channel reconnait vouloir mettre l’emphase sur le développement des partenaires et leur intégration au sein de l’écosystème d’Intel. S’alignant sur le discours de son nouveau CEO, Pat Gelsinger, John Kalvin souligne qu’ils bénéficieront de nombreuses opportunités s’ils choisissent de se positionner sur les axes stratégiques, ou « superpuissances », que sont l’Intelligence Artificielle, la 5G, les périphériques intelligents et le cloud.

Selon Wallace Santos, PDG de Maingear, un fabricant de systèmes PC basé à Kenilworth, dans le New Jersey, il s’agit d’une approche différente des époques précédentes, où Intel se concentrait davantage sur la livraison des produits et moins sur la construction de la marque et la définition de solutions.