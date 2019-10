Intel lancera l’an prochain l’Intel Partner Alliance, qui regroupera plusieurs programmes partenaires sous un même toit, afin de simplifier la manière dont le channel travaille avec le fondeur, de fournir davantage de ressources techniques à un plus grand nombre de partenaires et de recruter de nouveaux partenaires. La firme de Santa Clara a dévoilé les grandes lignes de ce futur programme à CRN.

Les programmes Intel Technology Provider, Intel Cloud Insider et Intel IoT Solutions Alliance seront consolidés. En conséquence, la société a dû repenser ses niveaux Member, Gold et Platinum dans le cadre du programme Intel Technology Provider, car la nouvelle Intel Partner Alliance représente un groupe de partenaires bien plus vaste, allant des OEM aux revendeurs en passant par les concepteurs de FPGA (circuits logiques programmables) et les fabricants.

Dans l’Intel Partner Alliance, il y aura trois niveaux : Membre, Gold et Titanium. Chaque niveau comportera des critères spécifiques à chaque fonction. Selon le type de partenaire, il faudra répondre à différents critères pour atteindre un certain niveau. A titre d’exemple, il est possible que certains partenaires qui se trouvaient dans la partie inférieure du niveau Platinum du programme Intel Technology Provider se retrouvent dans le niveau Gold d’Intel Partner Alliance. Pour qu’ils ne perdent pas au change, le nombre de points pour accéder au niveau Gold sera relevé (entre autres ajustements).

Les partenaires pourront choisir une ou plusieurs fonctions (revendeur, ISV, intégrateurs…). Un partenaire pourra également s’attribuer une ou plusieurs spécialités, y compris des domaines de produits et des segments de marché tels que les FPGA et l’intelligence artificielle dans le datacenter, l’informatique haute performance et les jeux. Au début, ces spécialités seront au nombre de neuf, mais ce nombre pourra évoluer au fil du temps.

L’Intel Partner Alliance comprendra des groupes communautaires qui s’organiseront autour de différents produits, solutions et segments de marché. Ils ne seront pas ouverts uniquement aux spécialistes mais également aux partenaires qui souhaitent se développer dans ces domaines.

Les « initiatives » seront une autre nouvelle facette du programme. Elles viseront des segments spécifiques de partenaires en fonction des opportunités. Ainsi Intel pourrait fournir des fonds de développement marketing à un groupe sélectionné de partenaires selon leur fonction ou de leur niveau pour le lancement d’un produit sur une période donnée.

Par ailleurs, Intel Solutions Marketplace, une plateforme numérique B2B dont le lancement est prévu pour novembre, permettra aux partenaires de commercialiser leurs solutions basées sur Intel auprès d’autres partenaires ou clients. Elle remplacera l’Intel Solutions Directory, plutôt spécialisée dans l’IoT et l’informatique embarquée, avec des types de solutions nettement élargis. Elle offrira notamment la possibilité aux partenaires de rechercher d’autres partenaires en fonction de leur profil.

Lancée ce mois-ci, l’Intel Partner University est un des premiers piliers de l’Intel Partner Alliance. Le nouveau portail regroupe des outils de formation auparavant disparates dans une interface unique qui s’appuie sur l’intelligence artificielle pour proposer des cours parmi plus de 400 catégories en fonction du profil du partenaire.

Dans le cadre du lancement de l’Intel Partner Alliance, l’Intel Partner Marketing Studio a été réorganisé afin de permettre aux partenaires de trouver plus facilement les supports marketing dont ils ont besoin. Facilitant la navigation, il propose également des supports marketing personnalisables rafraîchis.