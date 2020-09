Bien que détenu à 100% par un groupe privé (HNA Group basé en Chine) et de ce fait non soumis à l’obligation de publier ses résultats trimestriels, Ingram Micro joue la transparence et révèle ses chiffres du second trimestre clos le 27 juin. Comme il fallait s’y attendre, le grossiste a subi les effets de la pandémie de Covid-19. Malgré la croissance de certaines activités liées notamment à l’expansion du télétravail et de la formation en ligne, le chiffre d’affaires a reculé de 9% en année glissante pour atteindre 10,5 milliards de dollars. En revanche, le bénéfice net GAAP a bondi sur un an de 47% à 142,1 millions de dollars. Sur une base non-GAAP, le distributeur d’Irvine a enregistré un bénéfice net de 149,6 millions de dollars, en hausse de 26%.

L’augmentation de la rentabilité provient de la solide performance de ses solutions technologiques et de ses activités de commerce et de services de cycle de vie, ce qui a conduit à une meilleure combinaison des ventes à marge plus élevée a expliqué Ingram Micro à nos confrères de CRN. La baisse des dépenses opérationnelles a également participé à ce résultat.

Cependant, le grossiste n’exclut pas un recul de ses performances financières pour le reste de l’exercice, lié à la crise, notamment à la situation précaire de certaines entreprises.