Le bruit courait depuis le mois d’août : le fonds d’investissement américain Platinum Equity négociait avec le Chinois HNA Technology le rachat d’Ingram Micro pour environ 7 milliards de dollars. Près de 4 mois après, les deux protagonistes sont tombés d’accord. Le grossiste change donc de propriétaire pour environ 7,2 milliards de dollars. La vente devrait être finalisée d’ici la fin du premier semestre 2021, sous réserve de l’accord de HNA Group, la maison-mère de HNA Technology, et des approbations réglementaires habituelles.

L’accord de HNA Group devrait être une formalité. Ce dernier essaye en effet depuis avril 2018 de se délester du distributeur, acquis pour 6 milliards de dollars en 2016, afin de réduire sa dette monumentale. Il avait entamé des négociations qui n’ont pas abouti avec Apollo Global Management, qui a fini par acquérir Tech Data, et l’Asiatique RRJ Capital, qui a fini par lui racheter l’entreprise de catering pour 2,8 milliards de dollars.

« Ingram Micro est un chef de file du secteur, l’une des plus grandes entreprises au monde et constituera un investissement majeur dans notre portefeuille », s’est félicité dans un communiqué Tom Gores, fondateur, président et CEO de Platinum Equity (photo). « Nous avons les ressources et l’expérience nécessaires pour aider l’entreprise à poursuivre un programme agressif de croissance et de transformation. » « Nous connaissons très bien Ingram Micro et le secteur et investissons dans les secteurs de la technologie et de la distribution et des solutions informatiques depuis plus d’une décennie », a ajouté Jacob Kotzubei, partner de Platinum Equity, dont l’équipe a dirigé plusieurs transactions dans le secteur technologique, notamment le rachat de Vertiv. « Nous recherchons cette opportunité depuis un certain temps et avons été impressionnés par la capacité de l’entreprise à prospérer tout en continuant à naviguer dans ces temps fluides et difficiles. Nous travaillerons en étroite collaboration avec l’équipe de direction d’Ingram Micro pour maintenir cette dynamique et tirer parti du succès de l’entreprise. »

À la clôture de la transaction, le CEO Alain Monié restera à la tête du grossiste qui conservera son siège à Irvine, en Californie.

Fondé en 1995, Platinum Equity a près de 23 milliards de dollars d’actifs sous gestion et un portefeuille d’environ 40 sociétés qui opèrent dans le monde entier. Le fonds d’investissement s’est spécialisé dans les fusions, acquisitions et opérations (exploitation) – une stratégie qu’il appelle M & A & O – dans un large éventail de secteurs.

« L’expertise sectorielle de Platinum, ses capacités opérationnelles mondiales et ses ressources financières en font le partenaire idéal », a commenté dans le communiqué Alain Monié. « Faire équipe avec Platinum offre une opportunité de renforcer davantage notre avantage concurrentiel dans le cloud, d’accélérer notre transformation numérique ainsi que l’expansion de notre portefeuille de solutions et de services, en particulier pour les marchés à forte valeur ajoutée. Nous serons également en mesure d’élargir encore plus notre portée géographique, tout en pénétrant de nouveaux secteurs et segments de marché verticaux. Nous conserverons un bilan solide et gagnerons en flexibilité et en ressources supplémentaires pour réaliser nos objectifs stratégiques à long terme. » Il a expliqué que HNA avait été un bon partenaire pour Ingram Micro, lui permettant de continuer à innover et à développer ses activités mondiales.