Selon InfraNum (pour Infrastructure Numérique, anciennement la FIRIP) qui regroupe les industriels des réseaux d’initiative publique, avec un prévisionnel de 6.400 recrutements la fibre optique devrait être l’un des plus gros pourvoyeurs de nouveaux emplois en France en 2019.

L’observatoire du THD 2018 établi par InfraNum a recensé sur le terrain 12.000 personnes travaillant dans la filière au 31 décembre 2017. Or d’après la fédération, qui s’appuie également sur Objectif Fibre (une structure qui regroupe le ministère du Travail, l’Agence du numérique et différents partenaires de la filière), il en faudra entre 12.000 et 16.000 de plus d’ici 2022 pour combler le retard de la France en matière de très haut débit. « Nous avons extrapolé les projections de l’Observatoire du THD 2018, réalisé par InfraNum et l’Idate en juin dernier, pour connaître les besoins pour la seule année 2019. Résultat : 6.400 nouveaux collaborateurs devraient intégrer la filière. Ils seront répartis dans toutes les régions, avec en tête de file la région parisienne, le quart Sud-Est et le Nord », commente sur le site de la fédération, Pierre-Michel Attali, directeur du Pôle Territoires Numériques de l’Idate.

Les besoins « qui offrent leur chance à chacun » sont variés. Toutefois il existe une pénurie de profils correspondant à une dizaine de métiers. Sont tout spécialement concernés les métiers du déploiement (technicien fibre optique, monteur-raccordeur, tireur de câble, piqueteur et chef de projet déploiement) et les métiers de la conception (négociateur de sites telecoms, chargé d’études fibre optique, dessinateurs-projeteurs et chargés d’affaires).

Les industriels et les organismes du secteur sont mobilisés pour former les candidats à ces métiers. Près de 200 plateaux de formation techniques sur le territoire métropolitain, dont une quarantaine labellisés Objectif Fibre, et des initiatives originales comme celle des Ecoles des plombiers du numérique sont prêts à les accueillir. « L’urgence est d’alimenter le vivier de candidats, donc de faire connaître ces nouveaux métiers », commente le président d’InfraNum, Etienne Dugas. « C’est d’ailleurs l’objet du vaste plan de communication qui vient d’être lancé au niveau national et dont le nouveau site objectif-fibre.fr est le pilier central de l’information sur le sujet. » La fédération invite les personnes intéressées à la contacter pour recueillir le témoignage de candidats en formation (jeunes, décrocheurs, salariés en reconversion…) ou même comprendre la diversité de ses métiers en visitant un acteur du secteur, un chantier ou encore un plateau de formation technique.