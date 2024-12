InfraNum vient de renouveler ses instances et de se choisir pour la première fois une présidente. Ilham Djehaich, Directrice Générale d’Altitude Infra THD, a été élue à l’unanimité et succède à Philippe Le Grand, qui reste au conseil d’administration.

Diplômée d’Excelia et de l’ESSEC, Ilham Djehaich a rejoint le Groupe Altitude en 2007. Elle a exercé plusieurs fonctions stratégiques, notamment de directrice générale de la filiale fournisseur d’accès WiBox à partir de 2015, puis d’Altitude Infra THD à partir de 2017.

Les défis ne manqueront pas pour cette spécialiste des réseaux publics dans un contexte de fortes coupes budgétaires. En 2024, le plan France Très Haut Débit (FTHD) a été amputé de plus de 150 millions d’euros de dotations et le chantier fibre continue de trainer en longueur, poussant l’Arcep à hausser le ton. L’arrêt progressif du réseau cuivre fait aussi émerger de nouveaux besoins et Infranum dit vouloir se concentrer sur des projets structurants comme les territoires intelligents, les réseaux privés, les data centers de proximité, et l’expansion internationale.

« Assumer la présidence d’InfraNum est à la fois un immense honneur et une grande responsabilité. Notre secteur, essentiel au fonctionnement et à l’avenir de notre société, mérite une représentation forte et engagée. Avec un Conseil d’administration renouvelé, je suis déterminée à défendre les intérêts de tous nos membres et à poursuivre, à leurs côtés, les efforts entrepris depuis plus de dix ans pour porter les ambitions de notre fédération tout en anticipant les transformations du secteur », déclare la nouvelle présidente dans un communiqué.

La fédération a par ailleurs renouvelé à 60% son conseil d’administration qui compte 15 membres : Pierre-Michel Attali (Smart World Partners), Audrey Briand (TDF), Ilham Djehaich (Altitude Infra), Etienne Dugas (Grolleau), Antoine Fournier (Thésée Datacenter), Marie Lamoureux (Axione), Paul Le Dantec (Ekho), Philippe Le Grand (Teleos), Stéphane Lelux (Tactis), Emmanuel Martin (Firalp), Audrey Maurel (Inlo Avocats), Emmanuel Mouton (Synox), Arnaud Paitel (Prysmian), Antoine Roussel (Groupe Alsatis) et Xavier Vignon (Sogetrel).

Crédit photo : David Morganti / Infranum