Le niveau de confiance des entreprises a diminué au cours de la dernière semaine de mai, selon l’indice technologique IDC Covid-19. Bien que de nombreux pays entrent dans une phase de reprise progressive, les acheteurs informatiques aux États-Unis, en Europe occidentale et dans certaines régions d’Asie/Pacifique ont indiqué qu’ils s’attendent désormais à une baisse des dépenses IT plus importante que prévu.

Le niveau de confiance est particulièrement faible aux États-Unis où il a poursuivi son recul depuis le début de la crise. Des baisses importantes des dépenses sont ainsi prévues pour les technologies traditionnelles, notamment les PC, les périphériques, les applications logicielles et les services IT axés sur les projets. La situation s’est également détériorée en Europe, en particulier en France, en Italie et en Russie constate IDC. En revanche, les dépenses informatiques devraient encore augmenter en Chine, où l’économie est passée plus rapidement d’un confinement à une reprise de l’activité.

« Les entreprises de la plupart des pays expriment désormais moins de confiance dans leurs propres dépenses que pour l’ensemble de l’économie »,commente dans un communiqué Stephen Minton, vice-président du groupe IDC Customer Insights & Analysis. « Cela pourrait simplement refléter le fait que nous sommes encore au milieu du deuxième trimestre, alors que les réductions de dépenses les plus importantes devraient être concentrées et que l’ampleur de l’impact à court terme a été encore pire que ce que certaines entreprises attendaient. »

Mis à jour toutes les deux semaines, l’indice technologique Covid-19 utilise une échelle de 1.000 pour fournir un indicateur directionnel des changements dans les perspectives de dépenses informatiques . L’indice est basé en partie sur une enquête mondiale réalisée auprès des acheteurs IT des entreprises et en partie sur un composite d’indicateurs du marché calibrés avec les entrées d’analystes concernant les taux d’infection médicale, la distanciation sociale, les restrictions de voyage, la vie publique et les mesures de relance gouvernementales des différents pays.

Indice technologique COVID-19 Mars avril Mai juin Intention de l’acheteur 1023 1006 983 954 Indicateurs de marché 988 969 944 952 Indice total 1005 987 964 953 Source: IDC COVID-19 Tech Index, 2020

Note : un score supérieur à 1000 indique une augmentation attendue des dépenses informatiques pour 2020 dans son ensemble; un score inférieur à 1 000 indique un déclin prévu.