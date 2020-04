Le pic de la crise sanitaire passé, les entreprises IT doivent commencer à réfléchir à leur stratégie de déconfinement. Comment vont-elles aborder la sortie de crise ? Le témoignage d’Hubert Poupelin, directeur marketing associé du revendeur d’équipements de téléphonie, réseaux et informatiques neufs et recyclés Connexing.

Channelnews : Quand pensez-vous que Connexing pourra reprendre une activité à peu près normale ? À quelles conditions ?

Hubert Poupelin : Connexing a toujours eu à cœur de conserver une attitude optimiste en toute circonstance.

C’est pourquoi nous sommes confiants sur le fait de reprendre une activité normale dès le 11 mai prochain, même s’il faudra certainement envisager des ajustements en termes d’organisation. Par exemple, il semble probable que nous étendrions le rythme de télétravail pour tous nos collaborateurs, de manière à désengorger nos locaux. Ces derniers seront d’ailleurs adaptés selon les consignes gouvernementales au sujet des gestes préventifs.

Channelnews : Sur quelles activités misez-vous en priorité en sortie de confinement ?

Hubert Poupelin : Au regard du contexte, nous miserons évidement sur ce qui a fait notre succès du mois de mars, c’est-à-dire le matériel de télétravail. Il paraît maintenant clair que la pratique va se généraliser davantage et que plusieurs entreprises passeront le cap pour préparer l’avenir avec sérénité. De fait, pour accompagner nos clients dans cette démarche, nous avons conclu des accords avec de nouveaux partenaires dans le but de proposer des produits que nous ne référencions pas jusque-là. Ainsi, caméras thermiques, panneaux de protection en carton recyclé ou encore de petits kits sanitaires vont faire leur apparition dans notre catalogue, avec l’objectif de répondre à trois enjeux essentiels pour les entreprises de demain : prévention, distanciation et signalétique.

Channelnews : Quelles initiatives votre entreprise prend-elle (ou envisage-t-elle de prendre) pour préserver sa trésorerie ? Avez-vous (ou prévoyez-vous d’avoir) recours aux différents dispositifs mis en place par le gouvernement (prêts garantis, fonds de solidarité…) ?

Hubert Poupelin : D’un point de vue financier, nous avons la chance de garder la pleine confiance des acteurs du système bancaire, ce qui nous a permis de contracter un prêt garanti qui nous assure de payer nos fournisseurs et nos employés. Nous ne souffrons également pas de défaut de paiement de la part de nos clients malgré la situation difficile.

Channelnews : À quelles évolutions majeures du marché IT vous attendez-vous après le déconfinement ?

Hubert Poupelin : Pour aller plus loin, nous croyons que le marché de l’IT va tout d’abord s’orienter de plus en plus vers le nomadisme par le biais de l’expansion des télétravailleurs, mais aussi se responsabiliser avec des achats plus green et moins liés aux importations. Ce dernier point nous est particulièrement cher puisque nous avons fait le pari depuis 10 ans de proposer du matériel reconditionné entièrement réparé et testé en France.

Pour finir, en tant qu’entreprise à mission nous avons le devoir de connecter les hommes et les organisations, mais aussi de réunir solutions technologiques et respect de la planète. En ces termes, la crise que nous connaissons tous aujourd’hui nous conforte dans la poursuite de notre engagement.

Témoignage recueilli par courriel le 23 avril 2020