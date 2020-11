C’est pendant le premier confinement, alors que les approvisionnements sur certains matériels étaient à l’arrêt, que l’idée s’est imposée chez Connexing. Pour ce revendeur spécialisé dans la téléphonie et l’informatique, il devenait clair qu’il fallait associer une offre de services à ses ventes de matériels.

Sur la base de ce constat, l’entreprise nantaise a rapidement lancé deux offres. La première associe Teams, l’offre de collaboration et de télétravail de Microsoft, et l’offre de téléphonie Cloud Nfon (et son forfait de communications fixes et mobile illimité, et associant Teams). Une solution que Connexing a commencé à vendre en septembre packagée avec son offre traditionnelle de postes SIP et de casques USB Le paramétrage, l’administration et l’assistance utilisateurs sont assurés par Connexing.

La seconde offre est une offre de formation à la vente à distance en visioconférence. « Constatant que même après le déconfinement, cela restait très compliqué pour les commerciaux itinérants de retourner chez leurs clients, nous avons décidé d’initier nos clients à ce qu’on a toujours fait : la vente à distance », expose Hubert Poupelin, directeur marketing associé de Connexing. Le revendeur a monté pour cela un programme de formation et a investi pour devenir centre de formation. Il a reçu le soutien de fournisseurs tels que Microsoft et Poly qui apprécient que les clients soient accompagnés dans l’utilisation de leurs outils.

Le premier confinement nous a fait prendre conscience que nous étions très dépendants des importations d’Asie du Sud Est, poursuit Hubert Poupelin. D’où cette incursion dans les services et la détermination à poursuivre dans la voie de l’éco-recyclage sur laquelle l’entreprise travaille depuis dix. Aujourd’hui, Connexing réalise près de 50% de son activité en reprenant les matériels de ses clients, en les recyclant et en les revendant. Ce circuit court appliqué à l’IT, qui correspond fondamentalement à ses valeurs, devrait prendre encore plus d’importance dans l’activité future de cette entreprise à mission.