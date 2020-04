Nous avons demandé à des dirigeants de prestataires IT emblématiques si leur entreprise était affectée par la crise sanitaire et comment elle s’y adaptait. Le témoignage de Hubert Poupelin, directeur marketing associé du revendeur d’équipements de téléphonie, réseaux et informatiques neufs et recyclés Connexing.

Channelnews : L’activité de Connexing est-elle affectée par les mesures de confinement ? Si oui, dans quelle proportion ?

Hubert Poupelin : Malgré le fait que nous ayons anticipé les annonces du gouvernement en prenant les dispositions nécessaires pour que chaque collaborateur puisse télétravailler, l’activité de Connexing est bien entendue affectée par les mesures de confinement.

En effet, il y a des aspects sur lesquels nous ne sommes pas maîtres : la logistique en dents de scie, les fermetures soudaines d’entreprises partenaires ou bien encore le manque d’approvisionnement des stocks pour certaines références. Ces chamboulements ont véritablement requis une réelle flexibilité et une réactivité à toute épreuve pour continuer de satisfaire la demande de nos clients, placés pour la majorité dans une situation d’urgence absolue.

Channelnews : Quelles activités sont le plus affectées et à l’inverse quelles sont celles qui le sont le moins ?

Hubert Poupelin : Principalement dopée par les besoins du service public que nous avons priorisé, notre activité est en progression de +30% par rapport à l’exercice précédent. Nous avons tout mis en place pour favoriser cette croissance, en ayant par exemple recours à des taxis pour livrer les hôpitaux parisiens.

En revanche, nos commerciaux spécialisés sur les small & medium businesses ressentent un coup d’arrêt quasi généralisé en raison du contexte. Afin de faire perdurer leur activité, nous proposons maintenant des kits de télétravail (PC portable + casque + licence Cloud NFON) en livraison à domicile. C’est une réponse simple et adaptée pour ces clients qui peuvent ainsi déployer rapidement des solutions de travail à distance.

Nous anticipons néanmoins une baisse d’activité dans les prochaines semaines et réfléchissons d’ores et déjà à des alternatives au chômage partiel, car il semble compliqué d’y avoir recours.

Channelnews : Êtes-vous inquiet pour la solvabilité de vos clients ?

Hubert Poupelin : Nous ne sommes pas inquiets aujourd’hui pour la solvabilité de nos clients mais nous avons forcément une pensée pour celles et ceux qui vont avoir des difficultés à remonter la pente au sortir de cette crise sanitaire.

Channelnews : Pensez-vous qu’il soit encore possible de revenir rapidement au niveau d’activité d’avant crise une fois les mesures de confinement levées ou pensez-vous qu’il faudra de toute façon adapter la voilure ?

Hubert Poupelin : Nous avons pleinement foi en notre capacité à surmonter cette crise. Nous détenons la confiance de nos collaborateurs qui savent dès à présent qu’il faudra être mobilisés à 200% lorsque le confinement prendra fin.

Témoignage recueilli par mail le 7 avril 2020