Le constructeur chinois a annoncé à ses clients et partenaires britanniques qu’il cesserait de prendre leurs commandes de serveurs, de baies de stockage et de commutateurs après le 31 décembre 2020, rapporte The Register. Un porte-parole de Huawei UK a confirmé à nos confrères une rationalisation de son portefeuille produits mais a refusé de préciser quelles lignes étaient concernées.

« L’entreprise a effectué un examen et a décidé de se concentrer sur un certain nombre de lignes de produits », a indiqué Huawei. La campagne menée par le gouvernement américain interdisant aux entreprises américaines de transférer leurs technologies à Huawei a « certainement [été] un facteur dans sa décision [d’abandonner ces marchés] ».

Les commandes continueront d’être honorées jusqu’à la fin de l’année et Huawei continuera d’assurer le support et la maintenance de ses produits pendant leur durée de vie.

Huawei a également confirmé que cette rationalisation de son portefeuille de solutions aurait des conséquences sociales avec vingt suppressions d’’emploi programmées au sein de sa division entreprises (Enterprise Business Group ou EBG), qui en compte une cinquantaine.

The Register croit néanmoins savoir que son unité d’affaire Digital Energy qui, au sein de la division entreprises, regroupe ses produits liés à l’énergie solaire et aux onduleurs, poursuivra normalement son activité.

La division Enterprises représente environ 10% des 858,8 milliards de yens (123,3 milliards de dollars) de chiffre d’affaires de Huawei en 2019, selon son rapport annuel. Sa croissance n’a été que de 8,6% d’une année sur l’autre, quand son activité consumer affichait dans le même temps une croissance de 34%.

En France aucune information relative à un éventuel retrait de Huawei du marché des serveurs, des systèmes de stockage et des équipements réseau n’a été rendue publique pour l’instant. Son grossiste officiel, Azenn, organise même une édition en ligne du « Huawei France Partner Day » le 24 septembre prochain.