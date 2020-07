HPE va acquérir le spécialiste du SD-WAN Silver Peak pour 925 millions de dollars. L’opération devrait être finalisée au quatrième trimestre. Combinées aux solutions SD-Branch, les offres SD-WAN de Silver Peak renforceront la plateforme ESP (Edge Platform Services) d’Aruba.

Cette acquisition s’inscrit dans le plan d’investissement de quatre milliards de dollars dans l’Intelligent Edge annoncé par HPE en 2018.

« HPE a été l’un des premiers à identifier l’opportunité du Edge et cette tendance s’accélère dans un monde post-Covid », indique dans un communiqué le CEO de HPE, Antonio Neri. « Avec cette acquisition, nous accélérons notre stratégie de périphérie vers le cloud pour fournir un véritable modèle de cloud distribué et une expérience cloud pour toutes les applications et les données, où qu’elles se trouvent. L’équipe et la technologie innovantes de Silver Peak apportent des capacités essentielles qui aideront nos clients à moderniser et à transformer leurs réseaux pour connecter en toute sécurité n’importe quel bord à n’importe quel cloud. »

« Le besoin d’architectures depuis périphérie vers le cloud n’a jamais été aussi pertinent, car les entreprises cherchent à étendre la connectivité aux succursales et à permettre le télétravail sécurisé », indique de son côté Keerti Melkote, président d’Intelligent Edge chez HPE et fondateur d’Aruba Networks. « La technologie de Silver Peak transforme les architectures WAN héritées en WAN autonomes, ce qui correspond parfaitement à la plate-forme Edge Services native d’Aruba, basée sur le cloud. Ensemble, nous serons en mesure de répondre à ces besoins avec des capacités critiques de connectivité, de sécurité et d’intelligence artificielle pour piloter la prochaine génération de transformation Edge-to-Cloud. »

Dans une interview à CRN, Keerti Melkote a par ailleurs expliqué que Silver Peak avait mieux pénétré le marché nord-américain que les marchés asiatique et européen et que cette acquisition offrait une énorme opportunité aux partenaires d’Aruba de ces marchés de booster les ventes de SD-WAN de la société. Fondé en 2004 par son CEO David Hugues, Silver Peak revendique environ 1.500 clients dans le monde.

Selon le cabinet d’analyse 650, le marché du SD-WAN passera de 2,3 milliards de dollars en 2020 à 4,9 milliards de dollars en 2024, soit un taux de croissance annuel composé de 20,5%.