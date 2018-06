HPE mise énormément sur l’edge computing. Mercredi, profitant du dernier jour de son Global Partner Summit qui s’est déroulé à Las Vegas, le constructeur a en effet annoncé qu’il allait investir 4 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années pour le traitement des données en périphérie du réseau. Il est vrai que selon Gartner, d’ici à 2022, 75 % des données produites par les entreprises seront créées et traitées en dehors du datacenter centralisé classique ou du cloud, mais à proximité de leur lieu de création. Le constructeur souhaite notamment introduire dans l’edge computing de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage machine.

En attendant, HPE lance une gamme de solutions « Edge to Cloud », qui s’appuient sur ses systèmes Edgeline Converged Edge, permettant de traiter les mêmes applications d’entreprise en périphérie du réseau, dans les datacenters et dans le cloud, pour mettre à profit plus efficacement les vastes quantités de données créées sur les sites distants et distribués, tels que les usines, les plateformes pétrolières ou les réseaux d’énergie. Ces nouvelles solutions Edge to Cloud exploitent sans modification les logiciels d’entreprise de ses partenaires Citrix, Microsoft, PTC, SAP et SparkCognition, aussi bien sur les systèmes HPE Edgeline Converged Edge que sur les plateformes de datacenter existantes, et dans le cloud. Ce qui simplifie la gestion de l’environnement informatique hybride, les mêmes applications et logiciels de gestion pouvant être utilisés de la périphérie du réseau au cloud. « La périphérie du réseau s’affirme de plus en plus comme le centre névralgique de l’entreprise numérique, là où des objets et des personnes produisent et exploitent des masses des données », explique dans un communiqué Tom Bradicich, vice-président et directeur général IoT et Converged Edge Systems d’HPE. « Nos solutions Edge to Cloud contribuent à apporter des capacités informatiques de classe entreprise du datacenter à la périphérie du réseau. Cela a pour effet de réduire les coûts d’administration des logiciels et de l’informatique, tout en accélérant l’analyse et le contrôle des données dans l’ensemble de l’entreprise et de la chaîne logistique. »

HPE annonce par ailleurs le kit optionnel HPE Edgeline Extended Storage Adapter qui ajoute jusqu’à 48 téraoctets de stockage défini par logiciel aux systèmes HPE Edgeline Converged Edge. « Cette nouveauté ouvre la voie à des applications faisant un usage intensif du stockage, telles que l’intelligence artificielle (IA), l’analyse de vidéos ou les bases des données en périphérie du réseau, tout en exploitant des outils standard de gestion du stockage, tels que Microsoft Storage Spaces, HPE StoreVirtual VSA et VMware vSAN », précise la firme de Palo Alto dans son communiqué.

Les solutions Edge to Cloud reposant sur les systèmes HPE Edgeline Converged Edge sont déjà disponibles dans le monde entier. Leur tarification est fonction de la taille et de la complexité de l’installation. De son côté, le kit optionnel HPE Edgeline Extended Storage Adapter sera disponible en septembre 2018, à partir de 299 dollars (prix catalogue).