HPE a annoncé la semaine dernière une réduction significative des tarifs de ses serveurs ProLiant. Une réduction supérieure à 5% en moyenne et qui peut atteindre 8% à 10% sur certains modèles, selon Emmanuel Royer, directeur des ventes indirectes de HPE France. La réduction peut paraître faible mais cela représente un effort important sur des serveurs qui étaient déjà à prix agressifs. Et comme le souligne la presse anglosaxone, il n’y a pas eu de baisse de cette ampleur chez HPE depuis des années.

Effective au 1er avril, cette réduction de prix concerne 47% des références de ProLiant au catalogue et 64% de ses offres Top Value, ces configurations orientées usage et prêtes à livrer à destination des PME. HPE espère avec cette initiative mondiale reprendre la main sur le marché des serveurs face à son principal concurrent Dell. Souhaitant se recentrer sur les segments à forte valeur ajouté, HPE avait en effet levé le pied sur les seveurs d’entrée de gamme à partir de la fin 2017. La sanction ne s’était pas fait attendre : Dell lui avait soufflé la place de numéro un mondial des serveurs dès le deuxième trimestre 2018.

Une mésaventure que n’avait pas connu HPE France qui avait réussi à maintenir ses parts de marché, voire à les améliorer sur la période concernée. Toujours est-il qu’avec cette baisse tarifaire, Emmanuel Royer ne doute pas que HPE France va gagner des parts de marché et séduire de nouveaux clients. Sur son deuxième trimestre fiscal, qui s’achève en cette fin avril, HPE a testé la réactivité du marché en faisant un effort de prix significatif sur son serveur tour haut gamme, le ML350. Résultat : ses ventes ont doublé sur la période.

La baisse des prix sur les serveurs ProLiant devrait commencer à être visible sur les ventes du troisième est quatrième trimestre HPE (période allant du 1er mai au 31 octobre).