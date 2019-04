Alors que HPE vient de signer un partenariat avec Nutanix visant à certifier la technologie d’hyperconvergence de ce dernier sur ses plateformes, cet accord ne signifie pas pour autant que HPE compte lever le pied sur son offre Simplivity. Bien au contraire ! C’est en substance le message adressé cette semaine par HPE à ses partenaires dans un courrier signé Charles Henry, directeur hybrid IT Bunsiness de HPE France.

D’autant qu’en France, l’offre Simplivity connaît un essor remarquable qui lui permet de revendiquer 15% à 19% du marché français des systèmes hyperconvergés (source IDC) contre 5% à l’échelle mondiale. Dans son courrier, HPE explique avoir réalisé depuis un an la meilleure croissance du marché français sur ce segment avec une croissance de plus de 270%. « Depuis l’acquisition de Simplivity il y a deux ans, le nombre de revendeurs ayant des projets autour de Simplivity à quadruplé passant de 22 à 90, relate Emmanuel Royer, directeur du channel de HPE France. Le nombre de projet prévu pour les six prochains mois a également connu une progression exponentielle, passant de 70 il y a un an à 470 aujourd’hui ». « Simplivity bénéficie d’une adhérence incroyable sur le marché français », se félicite-t-il.

Dans ce courrier, HPE revient également sur le partenariat signé avec Google Cloud autour de sa plateforme de cloud hybride basée sur les containers Anthos. « Dans le cadre de cet accord stratégique, HPE proposera à son portefeuille deux architectures HPE validées pour Anthos de Google Cloud, explique le constructeur. Celles-ci incluent une offre basée sur HPE SimpliVity et une sur HPE Nimble Storage et HPE ProLiant. En outre, HPE proposera également ces solutions dans le modèle « as-a-service » via HPE GreenLake. Les clients qui choisissent cette offre pourront exécuter des applications as-a-service sur Anthos On-Premise et bénéficier de la même architecture basée sur des containers dans le Cloud public. »

Enfin, HPE précise que la solution de cloud hybride prévue dans le cadre de l’accord passé avec Nutanix sera fournie exclusivement par HPE via son offre HPE GreenLake. Elle exploitera le logiciel Enterprise Cloud OS de Nutanix et son hyperviseur intégré. De son côté, Nutanix pourra uniquement vendre à travers son réseau de partenaires une appliance Nutanix avec Enterprise Cloud OS basée sur les serveurs HPE ProLiant DX et HPE Apollo DX (OEM des produits DL360/DL380/Apollo 2000 HPE). « Le pricing, la contractualisation, l’installation et le support de ces appliances seront intégralement réalisés par Nutanix », ajoute HPE.