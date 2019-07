HPE a multiplié les annonces lors de sa conférence annuelle Discover qui s’est tenue à Las Vegas du 17 au 19 juin. La principale est sans doute la disponibilité de l’ensemble du catalogue HPE en mode Greenlake d’ici à 2022. Greenlake, c’est cette offre de cloud privé facturée à l’usage que HPE développe depuis deux ans sur la base de la technologie de facturation de l’usage de Cloud Cruiser racheté il y a trois ans. Cette technologie permet à HPE de proposer une alternative au Cloud en fournissant des infrastructures sur site facturées à la consommation qui grandissent au rythme de la croissance des clients. « Greenlake, c’est la puissance et la flexibilité du Cloud à partir de solutions déployées sur site », résume HPE. Un modèle qui garantit un contrôle et une sécurité accrus par rapport au Cloud public et des factures variables indexées sur l’usage réel.

Lors de Discover, qui accueillait en simultané son événement partenaires Global Partner Summit, HPE a annoncé une meilleure rémunération pour les partenaires autour Greenlake, la possibilité pour ses derniers d’y associer leurs propres services et un partage des risques qu’ils supportent sur leurs contrats. Des annonces qui devraient contribuer à accroître la popularité de Greenlake auprès des partenaires.

De fait, Greenlake présente de nombreux bénéfices pour les partenaires, selon Emmanuel Royer, directeur channel & service providers de HPE France. « C’est l’assurance de revenus récurrents pour eux et d’une meilleure adhérence chez leurs clients, explique-t-il. C’est aussi un moyen de proposer des offres à l’usage, tout en se différenciant du Cloud. C’est enfin des offres simples à mettre en œuvre s’appuyant sur des contrats faciles à lire. » La formule de paiement à l’usage de Greenlake plaît aussi aux partenaires pour l’équipement de leurs propres datacenters lorsqu’ils sont à la limite de leur capacité d’investissement, note Emmanuel Royer.

Une dizaine de partenaires, parmi lesquels Cheops Technology et NC2, a commencé à engager avec HPE sur Greenlake au cours des douze derniers mois. Mais Emmanuel Royer pense qu’ils devraient être une trentaine à avoir entamé une activité autour de cette offre d’ici avril 2020. C’est en tout ce que lui laisse penser l’intérêt manifesté par les 35 partenaires français qui ont assisté à Discover 2019 et celui de la vingtaine de partenaires franciliens ayant assisté à son récent Coffee Talk.

Selon Emmanuel Royer, deux autres annonces majeures devraient impacter les partenaires dans les prochains mois : le lancement de sa nouvelle baie de stockage Primera, qui sera présentée le 19 septembre à la piscine Molitor (à Paris), et sa technologie DHCI, disponible ces jours-ci. La première, qui combine la simplicité de son offre Nimble, sa technologie de maintenance prédictive et une disponibilité garantie de 100%, devrait progressivement remplacer ses baies 3Par. La seconde permet de provisionner dynamiquement et de gérer des ressources sur des infrastructures standards (serveurs Proliant, baies Nimble, réseaux Aruba, logiciels HPE) avec la simplicité de l’hyperconvergence mais avec une plus grande flexibilité.

Ces nouveautés seront les vedettes d’un nouvel événement clients-partenaires, le Discover More, qui se tiendra le 26 novembre à la Seine Musicale avec 1.500 participants, dont 300 partenaires. Cet événement franco-français remplacera cette année le Discover Europe que HPE tient habituellement à cette époque de l’année.