HPE va acquérir Plexxi, une jeune pousse spécialisée dans les solutions définies par logiciel pour les datacenters. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Plexxi a levé 83 millions de dollars depuis sa création en 2010. Lors de sa dernière levée de fonds en janvier 2016, elle était valorisée aux alentours de 267 millions de dollars selon la plateforme d’informations financières pour investisseurs PitchBook.

Sur son blog, HPE précise l’ajout de Plexxil ui permettra d’étendre ses capacités en matière de calcul et de stockage définis par logiciel sur le marché en forte croissance du SDN et de renforcer ses offres pour le plus grand bénéfice de ses clients et de ses partenaires. « Grâce à cette acquisition, nous fournirons des solutions hyperconvergées et composables avec une infrastructure réseau de nouvelle génération qui pourra automatiquement créer ou rééquilibrer la bande passante en fonction de la charge de travail. »

L’offre de Plexxi va être intégrée à la solution d’hyperconvergence de Simplivity acquise au début de l’année dernière pour 650 millions de dollars. « Plexxi va nous permettre de proposer la seule offre hyperconvergée qui intègre le calcul, le stockage et l’architecture réseau dans une seule solution, avec une seule interface de gestion et un seul support », précise le billet de blog.

La technologie de Plexxi va par ailleurs enrichir la plateforme d’infrastructure composable intégrée Synergy.

Interrogée par Tech Crunch, la firme de Palo Alto a fourni quelques précisions supplémentaires. Basé à Nantua dans le New-Hampshire, Plexxi emploie 100 personnes qui rejoindront les équipes d’HPE. Une fonction « en cours de finalisation » devrait par ailleurs être attribuée au CEO de la jeune pousse, Richard Politano. Ce dernier a rejoint Plexxi en 2014 après avoir été le président de la division Stockage Unifié d’EMC. L’acquisition devrait être finalisée avant le 31 juillet prochain.