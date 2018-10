HPE annonce de nouvelles solutions de protection et de copies des données du cloud hybride dans son portefeuille de solutions de stockage intelligent. Selon le constructeur, ces nouvelles solutions permettent d’augmenter de 95 % l’efficacité opérationnelle, de réaliser une sauvegarde dans le cloud plus rapidement et de réduire de 20 % les coûts de stockage dans le cloud. « Ces nouvelles solutions et services permettent aux clients HPE 3PAR et HPE Nimble Storage d’orchestrer sans effort des opérations de sauvegarde intelligente et multi-tiers de leurs données résidant sur des baies sur site vers le cloud, au moyen de processus pilotés par des règles ou des besoins business », indique dans un communiqué Patrick Osborne, vice-président Secondary Storage and Big Data product management chez HPE.

L’annonce comprend une nouvelle génération de baies StoreOnce, permettant de réaliser des sauvegardes à la vitesse des technologies flash au sein du datacenter, d’archiver des données de façon plus économique et d’opérer des reprises après incident dans le cloud. StoreOnce avec Cloud Bank Storage améliore les performances et l’agilité de la protection des données cloud hybride dans des environnements tels qu’Amazon S3 et Microsoft Azure en copiant seulement des données uniques sur le cloud, et stocke des données de sauvegarde cryptées et auto-descriptives afin de faciliter une reprise après sinistre. La plateforme HPE StoreOnce réduirait de jusqu’à 95% le temps d’exploitation grâce à une vue unifiée de plusieurs systèmes HPE StoreOnce, à à la fois sur site et dans le cloud. Les baies HPE StoreOnce sont disponibles dès maintenant. Le prix démarre à 4.486 euros.

Disponible pour HPE 3PAR et désormais étendue à HPE Nimble Storage, HPE Recovery Manager Central (RMC) 6.0, autorise une gestion centralisée des données. Utilisée pour la sauvegarde directe des baies de stockage HPE vers HPE StoreOnce, elle permettrait une sauvegarde environ 23 fois plus rapides et une restauration environ 15 fois plus rapides « avec moins de coûts et de complexité que les solutions concurrentes ». Le logiciel RMC 6.0 sera disponible à partir du mois de décembre et sera fourni en standard sur chaque baie HPE 3PAR et HPE Nimble Storage.

L’intégration du nouveau logiciel Commvault Complete Backup & Recovery avec les baies HPE StoreOnce permettrait de son côté une sauvegarde transparente dans le cloud, une réduction de jusqu’à 20 fois les coûts de stockage, l’accélération des traitements de sauvegarde et la réduction d’environ 95 % du trafic réseau engendré par ces opérations. « Cette annonce renforce le partenariat existant entre Commvault et HPE, en offrant à nos clients respectifs une solution de protection des données en mode cloud hybride à la fois simple, efficace, rapide et sécurisée », commente dans le communiqué Owen Taraniuk, Head of Worldwide Partnerships and Market Development chez Commvault. « La combinaison du logiciel Commvault et de la nouvelle génération de plateformes HPE StoreOnce permet aux organisations d’étendre de façon transparente leur datacenter vers le cloud, et de déplacer leurs données à l’endroit le plus approprié. » L’intégration de Commvault avec HPE StoreOnce sera disponible au mois de novembre.

Enfin, les modèles de consommation à l’usage et les stratégies de planning de capacité flexible proposés par HPE GreenLake Backup seront enrichis avec la nouvelle baie HPE StoreOnce et l’intégration de Commvault, ce qui devrait permettre d’atteindre 30 % d’économies supplémentaires avec HPE GreenLake Flex Capacity. La solution complète de sauvegarde est conçue, mise en œuvre et exploitée par les équipes HPE Pointnext. Cette offre est d’ores et déjà disponible.