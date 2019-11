D’après une étude Compubase portant sur sa base de 30.000 partenaires en régions EMEA, Amérique du Nord et Amérique latine, Xerox couvre 15% des partenaires de HP, HP couvre … 80% des partenaires de Xerox. HP n’aurait donc rien à gagner de Xerox en termes de couverture marché. À l’inverse, acquérir HP augmenterait immédiatement les capacités de pénétration marché de Xerox.

Compubase a calculé que le recoupement entre leurs deux canaux était de 16,64%. Autrement dit HP et Xerox partagent 16,64% des partenaires vendant l’une ou l’autre des deux marques. En France, HP et Xerox n’ont que 7,46% de partenaires communs.

« La fusion de deux marques sur un marché impacte forcément les autres marques présentes, pouvant à la fois créer des opportunités mais aussi des menaces pour les marques concurrentes, décrypte Jack Mandard, pdg de Compubase. Un acteur fortement présent sur les partenaires distribuant HP et Xerox marques peut y trouver de nouvelles opportunités mais aussi le changement d’équilibre peut entrainer de nouvelles alliances et menacer sa présence. Pour ceux qui ne sont pas présents les opportunités sont plus évidentes car il n’y a rien à perdre. »