Nous avons demandé à des dirigeants de prestataires IT emblématiques si leur entreprise était affectée par la crise sanitaire et comment elle s’y adaptait. Le témoignage de Sébastien Morin, président de l’intégrateur télécom Hexatel

L’activité de Hexatel est-elle affectée par les mesures de confinement ? Si oui, dans quelle mesure ?

Dès le Mardi 17 Mars au matin, nous avons pris la décision de fermer 100% de nos 31 sites physiques et avions préparé et diffusé dès le lundi le plan de continuité d’activité, à savoir une équipe resserrée d’une trentaine de personnes en télétravail sur les 300 que compte l’entreprise. Nous avons dû faire face à un nombre très important de demandes de la part de nos clients pour les accompagner dans la mise en place de renvois, messages vocaux et outils de VPN pour le télétravail.

Quelles activités sont le plus affectées et à l’inverse quelles sont celles qui le sont le moins ?

Nous avons mobilisé nos chefs de projets et responsables techniques pour contacter nos clients afin de savoir s’ils souhaitaient ou pouvaient continuer les projets d’intégration télécom. À cette heure plus de 95% de nos projets sont à l’arrêt dans l’attente de la levée des mesures de confinement.

Nous conserverons, pendant toute la durée du confinement, une équipe technique minimum pour assurer la maintenance et les urgences, avec une priorité donné aux établissements sanitaires que nous accompagnons (Hôpitaux, Cliniques, EHPAD,…). Nous opérons nos services 24/24 sur ce type d’établissement et je tiens à saluer le dévouement de nos techniciens d’astreinte dans le contexte que nous connaissons.

Avez-vous pris (ou prévu de prendre) des mesures de chômage partiel ? Le pouvez-vous ?

Compte-tenu du contexte, nous avons initié une demande de chômage partiel car bien évidemment avec 95% de nos projets à l’arrêt, nous sommes dans l’impossibilité de faire travailler nos techniciens notamment.

Dans le cas où l’activité de votre entreprise baisserait et où elle ne serait pas éligible au chômage partiel, quelles alternatives s’offrent à vous ?

À cette heure, je n’ose pas imaginer que la mesure de chômage partiel puisse nous être refusée. Si elle l’était, ce qui irait à l’encontre du discours de notre président de la République et du gouvernement, nous serions dans l’obligation d’éventuellement recourir à la pose de RTT et/ou CP pendant la période de confinement, même si cela aura un impact très limité compte tenu de l’ampleur des conséquences liées à cette crise sanitaire.

Êtes-vous inquiet pour la solvabilité de vos clients ?

Nous sommes effectivement très attentifs à cela et avons déjà reçu plusieurs demandes de nos clients pour étaler ou reporter leurs factures. Notre position est que ce ne sont pas aux entreprises de faciliter la trésorerie de leurs clients, ces derniers doivent se faire accompagner par leur banque pour débloquer des crédits de trésorerie qui sont normalement garantis par l’état. Si le crédit inter-entreprises s’arrête, tout s’arrête….

Pensez-vous qu’il soit encore possible de revenir rapidement au niveau d’activité d’avant crise une fois les mesures de confinement levées ou pensez-vous qu’il faudra de toute façon adapter la voilure ?

À cette heure, nous ne savons pas encore combien de temps durera le confinement et quel sera le niveau de reprise après. Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura un avant et un après Coronavirus. Hexatel accompagnera encore plus ses clients dans la mise en place d’outils de collaboration performants.