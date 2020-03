Nous avons demandé à plusieurs entreprises de distribution et de services numériques de nous expliquer comment elles s’organisaient pour se conformer aux consignes de confinement tout en assurant la continuité de leurs opérations et quel était l’impact de ces mesures sur leur activité. Voici leurs témoignages :

Audrey Girmens, directrice générale d’Inforsud Diffusion (81)

« Depuis 2009, nous avons établi un plan de continuité de nos activités avec une revue et une mise à jour annuelle. Nous avons donc activé les différents modules et étapes dans le cadre de l’épidémie COVID-19. Ainsi depuis le retour des vacances de février et suite aux événements en Italie, nous avons organisé une cellule de surveillance sur le COVID-19. Cette cellule s’est renforcée depuis jeudi dernier et se tient deux fois par jour pour adapter notre organisation du travail selon les annonces gouvernementales. »

« Dès vendredi 13 mars, nous avons recensé les collaborateurs impactés par la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées pour leur permettre de télétravailler si cela leur était possible. Aujourd’hui sur 60 collaborateurs, 10 sont en télétravail et 4 sont en arrêt de travail dans le cadre du dispositif prévu par l’Etat. Il est malheureusement impossible pour certains de travailler en gardant leurs enfants et en leur faisant l’école à la maison… »

« Depuis ce lundi 16 mars, nous avons vu le report (sans de nouvelle date planifiée) de certaines interventions chez nos clients. Il est probable qu’au fur et à mesure, nos collaborateurs passent en activité partielle pour les projets et interventions sur site. Par contre les équipes d’infogérance et Cloud restent mobilisées en télétravail pour la continuité de services chez nos clients et sur nos offres Cloud. »

Philippe Gaitte, directeur de l’intégrateur RSI (Vienne)

« La moitié de l’effectif est en télétravail. L’autre moitié est présent dans l’entreprise et nous limitons les échanges directs. Nous évitons de laisser deux personnes travailler dans le même bureau. La proportion de télétravail va augmenter dans les jours qui viennent. Nos activités de formation sont suspendues. Les prestations d’installation non urgentes ont également été suspendues. Nous nous concentrons sur les urgences et les demandes de mise en télétravail. »

Frédéric Muh, directeur général de BEA Informatique (Gard)

« De notre côté, nous avons organisé nos équipes en privilégiant le télétravail pour l’équipe commerciale et une part de l’équipe technique qui réalise l’assistance. »

« Nous sommes conscients que nous allons au-devant d’un blocage quasi-total de nos activités. Toutes les opérations de déploiement chez nos clients seront arrêtées en priorité. Nous maintiendrons les activités d’assistance et de supervision le plus longtemps possible. Nous prévoyons me mettre à profit le temps dégagé par la baisse de l’activité pour avancer des projets internes. Nous mettons en œuvre de nouveaux outils de supervision et nous mettons en place un nouvel ERP. Nous pourrons organiser la formation du personnel en session de travail à distance. »

Pascal Chavernac, Sigma Méditerranée (Aude)

« Nous avons mis certains collaborateurs de l’administratif et du commercial, qui ont des enfants, en télétravail. Par contre l’ensemble du service technique est sous tension pour organiser le télétravail des entreprises. Nous n’anticipons pas d’arrêt ou de ralentissement de l’activité. Pour le moment, nous continuons à fournir nos services ».

Loïc Mignotte, président d’Activium ID (Paris et Lyon, 85 collaborateurs)

« Nous avons bien entendu pris des mesures immédiates pour limiter les risques de transmission, depuis la semaine dernière déjà. La première de ces mesures est la scission des équipes entre le site principal de Clichy et le site de repli utilisateurs de Nanterre. En tant qu’acteur spécialisé en conseil et mise en œuvre de plans de continuité d’activité et l’un des trois seuls prestataires à exploiter un site de repli utilisateur, nous nous appliquons en interne les bonnes pratiques en la matière et sommes depuis longtemps équipés pour que la plupart des salariés puissent télétravailler. »

« L’activité va inévitablement être impactée : indisponibilité de produits, délais de livraison incertains, capacité à se déplacer sur les sites clients pour délivrer les prestations… Certains clients ont d’ores et déjà interdit aux prestataires tiers tout accès à leurs sites. Un éventuel durcissement des mesures de confinement pourrait nous amener à un arrêt partiel de ces activités.

« Toutes les autres activités, notamment de maintien en condition opérationnelles des SI clients et de support utilisateurs, peuvent très majoritairement être délivrées à distance et devraient perdurer. Nous assurons 365 jours par an et 24h/24 des astreintes pour la part vitale des systèmes d’information de nos clients hébergés dans nos datacenters. Il n’est pas question que ces services s’arrêtent. »

Jean-François Marchal, directeur technique de X9000 (Rhône)

« Depuis plusieurs semaines, nous avions adapté notre mode de fonctionnement au niveau de risque, et communiqué avec les clients chez lesquels nous devions intervenir pour nous assurer d’un respect réciproque des bonnes pratiques sanitaires. »

« Certains clients ont reporté des prestations prévues, soit du fait de l’impossibilité pour certains de se déplacer compte-tenu des recommandations gouvernementales, mais le plus souvent du fait de leurs règles internes. Cette baisse de charge va nous permettre de travailler dans des conditions plus normales, avec brusquement moins de pression de la part de nos clients. Les urgences sont devenues relatives. »

« Il n’en demeure pas moins que les prestations d’installation du matériel ne peuvent pas toutes être prises en charge par le client, même bien assisté à distance. Pour terminer les prestations prévues liées aux matériels sans mettre en danger les équipes techniques, nous privilégions l’installation d’équipements dans un datacenter par une personne isolée (avec la surveillance des équipes du datacenter en cas d’accident). Nous réfléchissons à la façon de gérer les prochaines installations de matériel qui par ailleurs devraient ralentir du fait des problèmes d’approvisionnement ».

« Les prestations d’hébergement, d’assistance et de support ne sont pas affectées. Les outils sont utilisables à distance, d’autant que nous avons renforcé nos outils de sécurité. Nous évitons les solutions de type VPN qui sont sujettes à des risques de cyberattaques, et nous privilégions des outils tels que TeamViewer. »

« L’impact en termes de prestations est donc pour l’instant limité car beaucoup de choses sont réalisables à distance. L’activité commerciale se poursuit normalement, en annonçant des délais de livraison non maîtrisables. L’impact financier du report de prestations associées à la vente de matériel nous préoccupe néanmoins. Nous allons devoir faire face à une augmentation du besoin en fonds de roulement, et peut-être subir les conséquences indirectes des impacts financiers de la crise pour nos clients. »

« La question plus difficile sera la gestion de la reprise … »

Franck Dubray, président de Cloud Temple et d’Intrinsec (Nanterre, 400 collaborateurs).

« Le site d’Intrinsec à La Défense est fermé depuis vendredi soir. Les consultants sécurité sont tous en télétravail (140 personnes). L’activité s’y prête bien et cela avait été préparé depuis une semaine. Nous anticipons cependant un impact fort sur nos activités projet (audit, politique de sécurité…) qui nécessitent du contact clients.

« Pour Cloud Temple nous fermons un à un nos sites : Caen, Nantes, Palaiseau, Tours, Lyon, Tunis et Nanterre. Environ 80% de l’effectif est déjà en télétravail et nous étudions comment nous y prendre pour les autres fonctions (congés pour les commerciaux, formation en e-learning…). Idem sur notre site de Tunis où nous préférons anticiper la crise à venir avec quelques semaines de décalage. Compte tenu du système de santé local, il y a fort à parier que des désordres importants aient lieu si l’épidémie prend pied à Tunis. »

« À ce stade nous avons besoin de toutes nos équipes et nous ne songeons pas avoir recours aux procédures de chômage partiel ou technique. »

« Pour nos activités de Cloud et d’infogérance, l’informatique de nos clients doit continuer de tourner. Nos activités de projet et de développement vont probablement être impactées mais nous saurons y faire face. Il est assez probable que les projets cloud s’intensifieront en sortie de crise. »

Dominique Plottier, président Access Group (Haute-Savoie)

« Toutes nos populations ont été priés dès ce matin de s’organiser en télétravail et nos interventions sur les sites des clients sont conditionnées par l’urgence de l’intervention, l’aval du collaborateur et la validation du manager. »

« Tous les collaborateurs ont été équipés des moyens nécessaires pour se connecter à la fois sur notre système d’information pour ce qui concerne le “ back office “ ( gestion administrative, logistique, RH …) et tous les intervenants techniques ( centre de service, administration des plateformes d’hébergement, chefs de projet, ingénieurs système et réseaux ) peuvent accéder avec leur accord aux SI des clients pour procéder à des action préventives, proactives ou curatives. »

« Nous anticipons clairement un ralentissement de l’activité dans les prochains jours. Nous présumons que d’ici à la fin de la semaine des mesures de confinement renforcé vont interdire tout déplacement non essentiel (autre que pour se soigner ou s’alimenter). Les seules activités que nous pourrons maintenir concerneront celles de nos services technique à distance (centre de service, plateformes d’hébergement, astreinte, interventions proactives et curatives). »

Eric Lieure, directeur général d’Abakus Sécurité (Paris)

« Tous nos salariés doivent travailler depuis leur domicile à compter de ce soir. Les dernières opérations physiques ont eu lieu ce matin. Toutes les activités réalisables à distance seront maintenues. »

« Nous anticipons une baisse de 50 % de notre CA pendant 2 mois. »

Xavier Raymond, directeur général d’Ai3 (Hauts-de-Seine)

« Depuis la semaine dernière, nous avons anticiper, avec nos clients, la mise en place du télétravail pour tous nos collaborateurs. Nous avons annoncé en fin d’après-midi la fermeture de nos agences et le télétravail pour tous à partir de demain. Nos clients ont été très réceptifs et, pour la majorité, ont répondu favorablement à nos sollicitations. Lorsque cela n’est pas possible (15% des cas pour le moment), nous analysons au cas par cas les situations de nos collaborateurs pour trouver avec eux les solutions adéquates. »

« Nous envisageons éventuellement un arrêt partiel d’activité pour certains collaborateurs qui ne peuvent pas travailler à distance pour nos clients. Chaque cas sera analysé individuellement et nous serons agiles par apport à l’évolution des situations ».