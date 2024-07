Grégory Quéré rejoint l’opérateur alternatif B2B Inherent à Suresnes en tant que DSI. Il siègera également au comité exécutif du groupe. En charge de la stratégie numérique d’Inherent, sa principale mission sera d’automatiser les processus au sein des systèmes d’information de son nouvel employeur.

Fort de 30 ans d’expérience, il a travaillé pendant 13 ans chez CGI (ex Unilog Management) où il est passé de consultant à associé. Il a rejoint SFR en 2007 pour piloter des programmes de transformation IT. Il a été promu DSI des services B2B de SFR en 2015, puis directeur exécutif des systèmes d’information d’Altice France en 2021.

Pour mémoire, Inherent compte plus de 1.100 collaborateur·rice·s et a réalisé un chiffre d’affaires de 263 millions d’euros. Le groupe vise 320 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice en cours et ambitionne de réaliser 500 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2027.