Depuis le départ de Philippe Limantour en 2008, Resadia n’avait plus de directeur délégué, la direction opérationnelle étant depuis lors assurée par les différents présidents qui se sont succédé. C’est désormais du passé. Après avoir intégré Infocentre – société qu’il avait acquise en 2004 avant d’en assurer la direction – dans Quadria, Francis Letellier vient de reprendre le poste. Il a pour mission de recruter de nouveaux associés qui complèteront l’offre de services de l’entreprise dans les domaines émergents de l’intelligence artificielle, des objets connectés ou encore de la 5G, de piloter la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de développer la notoriété de Resadia en organisant des campagnes de communication. Un vaste programme donc.

Ce diplômé en contrôle de gestion d’HEC peut pour cela s’appuyer sur une expérience de plus de 35 ans, dont 25 ans dans la direction des entreprises et 15 ans dans le secteur IT.

Il connaît bien Resadia puisqu’il avait réalisé en juin 2015 l’intégration d’Infocentre au réseau, siégeant au comité de direction de ce dernier jusqu’à la cession de la société à Quadria en mars 2019.