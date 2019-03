Dans le périmètre du groupe Esus, qu’il a racheté en octobre dernier, C-Pro a hérité d’Infocentre, une activité de services et de distribution IT basée dans le Val-de-Loire. Cette activité, qui représente 7 M€ de chiffre d’affaires annuel et compte 31 collaborateurs, va être sortie du périmètre d’Esus, qui est spécialisé les services d’impression, pour intégrer celui de Quadria, la filiale IT du groupe C-Pro depuis mai 2018. Son dirigeant, Francis Letellier (photo), a vendu ses parts mais se maintient dans l’organisation.

Cette opération permet à Quadria d’engranger deux nouvelles agences à Orléans et à Bourges, villes d’implantation historiques d’Infocentre. Née dans les années 80 à l’initiatiative de Michel Louyot, qui était par ailleurs l’un des fondateurs et le principal animateur du groupement Arédia (ancêtre de Résadia), la société était l’un des acteurs de référence en matrière de distribution et de services IT dans la région Centre. Michel Louyot avait cédé son entreprise en 2004 à Francis Letellier. En 2010, Infocentre s’était déclarée en procédure de sauvegarde et avait été reprise peu après par le groupe Esus.