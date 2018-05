Le groupe Resadia a signé un accord avec le skipper et chef d’entreprise rennais Pierrick Tollemer pour financer sa participation à la prochaine édition de la Route du Rhum, la course transatlantique en solitaire entre Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, dont le départ est prévu le 4 novembre prochain.

Resadia sera son seul sponsor, ce qui va permettre de baptiser le bateau au nom du groupe. Même si, en pratique, le bateau (mis à l’eau le 23 avril) porte déjà les couleurs de Resadia, le baptême aura officiellement lieu en septembre prochain, à l’occasion du séminaire annuel du groupe.

Pierrick Tollemer concourera dans la catégorie Classe Rhum Multi avec un multicoque de 49 pieds. Il a déjà participé à la course lors de la dernière édition en 2014 lors de laquelle il avait terminé 61e au classement général.

Pour Resadia, groupe constitué du 31 société indépendantes représentant près de 5000 collaborateurs répartis sur plus de 146 points de présence, c’est évidemment l’opportunité d’accroître sa notoriété auprès du grand public et d’impliquer ses collaborateurs, clients et partenaires. Les équipes de Resadia pourront par exemple être présentes sur le Village partenaires aux côtés de Pierrick Tollemer peu avant le départ de la course et il est prévu de l’accueillir à l’arrivée à Pointe-à-Pitre.

Pour Resadia, ce contrat de sponsoring est aussi l’opportunité de s’associer à l’image à la fois environnementale et technologique de la voile. Les 31 associés de Resadia, ont aussi été probablement été séduit par le parcours de Pierrick Tollemer, chef d’entreprise comme eux, et ses valeurs. Lors de sa première participation, il avait baptisé son bateau : « Ensemble pour entreprendre », un nom dans lequel les associés de Resadia se reconnaissent assurémment.

Resadia accompagne Pierrick Tollemer à la fois sur l’aspect financier mais également sur l’aspect technologique. Certains associés et partenaires du groupe participent ainsi à l’équipement du multicoque qui embarquera au passage plusieurs solutions connectées opérées par le groupe.

C’est la première fois que Resadia sponsorise un participant à la Course du Rhum, même si A2Com, l’adhérent rennais du groupe, figurait déjà parmi le collectif qui avait financé la première participation Pierrick Tollemer en 2014.