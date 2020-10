Intégrateur spécialisé à l’origine dans les solutions de financement et de leasing de Sopra Banking Software (Cassiopae) et de Linedata (Ekip 360) pour le secteur banque-assurances, Fekra Consulting étend progressivement son champ d’intervention à de nouvelles expertises et à de nouveaux secteurs d’activité. Dernière compétence ajoutée à son arc : la technologie d’intégration de données automatisée d’Axway, que Fekra Consulting propose en complément de ses projets d’intégration ERP – Fekra est partenaire IFS depuis quelques mois – pour transporter, mettre en forme et injecter les données comptables de ses clients dans l’ERP.

L’intégrateur vient de signer un partenariat avec Axway et a lancé le processus de certification de cinq de ses consultants. « Axway apporte une interface compréhensible aux métiers pour leur permettre de rentrer leurs données (plans de compte, immobilisations, trésorerie…) dans IFS », explique Guillaume Rozier, directeur de la stratégie globale des ventes de Fekra Consulting, à l’origine de cette nouvelle diversification. Et c’est précisément parce que les consultants de Fekra rencontraient la technologie Axway au cours de leurs missions chez les clients que l’intégrateur a décidé de s’y intéresser.

Ce nouveau domaine d’expertise s’ajoute aux unités d’affaires commerce digital et ERP créées ces dernières années autour des solutions Salesforce et IFS. L’intégrateur a également étendu ses capacités de développement à façon en nearshore (au Maroc et en Tunisie) sur Java, PHP, HTML5 et Oracle PL/SQL, langage commun à Cassiopae et à Ekip360. Et dernièrement, il a investi en compétences sur les plateformes cloud de Microsoft – sur laquellle il dispose déjà de consultants certifiés – d’AWS et d’OVH.

Et la prochaine étape de sa stratégie de diversification pourrait le conduire à se positionner sur la plateforme de Data science de Dataiku.

Passée en trois ans de 100 à 200 collaborateurs (et de 10,3 M€ de chiffre d’affaires en 2018 à plus de 20 M€ prévus cette année), l’intégrateur vient, dans le cadre de son plan stratégique Catalyst 2022, de renforcer sa gouvernance en formant autour du président-fondateur Driss Hazzaf, un comité de direction constitué de Thierry Gautier, directeur de projet leasing, et Guillaume Rozier.

La société participe enfin en relation avec la fondation INFA et l’école d’ingénieur CESI (Bordeaux), soutenus par Pôle Emploi, l’OPCO Aquitaine et la région Nouvelle Aquitaine, à l’élaboration d’un parcours pédagogique pour former en alternance des demandeurs d’emploi aux métiers du développement et du support.